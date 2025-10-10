Ngập cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, CSGT chỉ đường thay thế 10/10/2025 12:24

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phân luồng lưu thông tạm thời trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên do nước lũ dâng cao gây ngập.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), tại Km29 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nước ngập sâu 45 cm, chiều dài đoạn ngập khoảng 50m.

Với độ sâu trên, xe ô tô gầm cao, xe tải, xe khách có thể di chuyển qua được. Các loại xe gầm thấp, sedan 4 chỗ không đi được.

Video: Các phương tiện di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo xe 4 chỗ hoặc gầm thấp từ Thái Nguyên về TP Hà Nội đi qua cầu vượt Yên Bình, Thái Nguyên đến ngã tư đèn đỏ (Phương Tre) rẽ phải đi ra cầu Xuân Cẩm xã Đa Phúc để về Cao tốc Hà Nội -Thái Nguyên (nút giao Bắc phú xã Đa Phúc và ra TT Sóc Sơn).

Cũng theo thông tin từ Cục CSGT, trên quốc lộ 3 đoạn Km28+100 Kim Sơn - Trung Giã nước ngập khoảng 30-35 cm, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tại KM29+500 Xuân Sơn - Trung Giã; Km31 cổng công ty Yamaha cũng ngập sâu, không thể di chuyển.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập nặng. Ảnh: CTV

Đội CSGT Đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông cảnh báo các phương tiện. Đồng thời phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn phân luồng các phương tiện đi ra đường nhánh để tránh điểm ngập.