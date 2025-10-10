Bùn đất, rác thải tràn ngập sau lũ lịch sử ở Thái Nguyên

V.LONG-T.THANH

(PLO)- Ba ngày sau trận lũ lịch sử, tại nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên, nước đã rút dần, để lại rác thải ngổn ngang khắp phố phường. Nước rút đến đâu, người dân tranh thủ dọn đến đó.

Thái Nguyên là một trong bốn tỉnh hứng mưa lớn trong suốt nhiều ngày khiến hàng ngàn ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập nặng. Lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng ngày 8-10 ở mức 29,9 mét, vượt lịch sử năm 2024 tới hơn 1 mét.
Tại một số khu vực trung tâm, tính đến hết ngày 9-10, nước lũ đã rút, diện ngập lụt vì thế cũng giảm dần, mức ngập còn 0,5-1,5 mét.
Nắng lên dần, bùn đặc sệt cùng dòng nước vàng đục nhấn chìm các con đường, len lỏi khắp các gầm cửa.
Nếu như trong những ngày mưa lớn, người dân Thái Nguyên phải chạy lũ, bị cô lập, thì những ngày sau đó, khi nước rút dần, một cuộc chiến khác lại bắt đầu - cuộc chiến với bùn đất, rác thải ngổn ngang.
Phía trước căn nhà, những chiếc ghế gỗ còn nguyên, chờ được lau rửa, phơi khô.
“Không biết phải dọn từ đâu” là câu nói lặp đi lặp lại của người dân khi vừa thoát ra khỏi lũ. Một người dân phường Phan Đình Phùng thở dài: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh ngập thế này. Đồ đạc trong nhà hỏng hết, bây giờ chỉ còn cách quét bùn, gom rác, dọn đến đâu hay đến đó”.
Dù vậy, vẫn còn những tuyến phố bị ngập rất sâu khiến người dân chưa thể ra ngoài, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào những món đồ cứu trợ. Bất chấp nước ngập, lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên vẫn rẽ nước, rẽ bùn, rẽ rác tiến vào khu cô lập, trao từng bịch thực phẩm cho người không quen biết từ bên kia bức tường.
Sơn, sinh viên 21 tuổi, quê gốc ở Thái Nguyên, chia sẻ: "Vì trận lũ này mà hàng nghìn người từ khắp nơi đã đổ về tỉnh này để tham gia cứu trợ. Là một người con của chính nơi đây, lại trẻ khoẻ, tôi không thể không tham gia". Hai ngày qua, Sơn dầm mình dưới dòng nước có khi ngập quá đầu mình, để mang những hộp cơm đến với bà con...
Rác thải nhựa, túi nylon, bảng quảng cáo, thùng xốp... trôi nổi và bốc mùi trong ngõ 1 đường Minh Cầu đang ngập gần 1,5 mét, dường như biến con đường này trở thành một bãi rác khổng lồ ngoài trời. Hai bên đường, tường nhà còn hằn rõ vết nước dâng lên cao đến sát mép tầng hai.
Ngày 8-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 2221 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho bốn tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, trong đó Thái Nguyên được hỗ trợ 50 tỉ đồng.
V.LONG-T.THANH
