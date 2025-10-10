Bùn đất, rác thải tràn ngập sau lũ lịch sử ở Thái Nguyên 10/10/2025 04:14

(PLO)- Ba ngày sau trận lũ lịch sử, tại nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên, nước đã rút dần, để lại rác thải ngổn ngang khắp phố phường. Nước rút đến đâu, người dân tranh thủ dọn đến đó.