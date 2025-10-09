Những chuyến 'ship' cơm miễn phí giữa biển nước 09/10/2025 20:01

(PLO)- Trong cảnh lũ lịch sử ở Thái Nguyên, những hộp cơm nóng trải qua hành trình đặc biệt để đến tay người nhận, mang lại sự ấm áp cho hàng trăm gia đình.

Hai ngày sau khi hoàn lưu bão số 11 tràn qua, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) vẫn chìm trong biển nước. Nhiều khu dân cư ngập sâu tới gần 2 mét, cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn.

Trong cảnh mênh mông nước đục "đường cũng như sông ấy", những hộp cơm nóng từ lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện đã trở thành điểm sáng, mang lại sự ấm áp cho hàng trăm gia đình.

Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc (Thái Nguyên) là nơi xuất phát của những hộp cơm đặc biệt.

Những chuyến “ship" miễn phí

Chiều muộn ngày 9-10, trên con phố Minh Cầu, chị Nguyễn Thị Tú xúc động khi nhận được hộp cơm nóng từ nhóm cứu trợ. “Hai ngày nay nhà tôi toàn ăn mì tôm sống, tối nay nhận được hộp cơm nóng, tôi thật sự thấy ấm lòng,” chị xúc động.

Gia đình chị cùng nhiều hộ dân khác buộc phải chạy vội lên tầng hai khi nước dâng nhanh. Điện mất, nước sạch khan hiếm, thực phẩm cạn dần. Mì tôm và vài gói bánh ngọt trở thành “cứu tinh” tạm thời.

Nhưng đến ngày thứ hai, sự mệt mỏi, lo âu và đói khát hiện rõ trên từng gương mặt. "Không ai ngờ được nước lên cao và nhanh như thế", chị Tú nói.

Những hộp cơm được "shipper" giao miễn phí đến tay người nhận.

Trên các tuyến phố ngập sâu, hình ảnh quen thuộc nhất những ngày này là bóng áo phao cam nổi bật giữa dòng nước đục. Đó là lực lượng chức năng cùng các tình nguyện viên mang theo những túi cơm hộp, nước uống, chèo thuyền len lỏi từng ngõ. Có người phải ngâm mình trong nước lũ lạnh buốt, giơ cao túi đồ để không bị ướt.

Mỗi khi đến một căn nhà, họ lại gọi lớn, truyền từng suất ăn qua ban công tầng hai, nơi người dân tạm trú.

Trong làn nước lạnh buốt, lực lượng chức năng cùng các nhóm thiện nguyện bơi, lội bì bõm qua dòng nước đục, mang từng hộp cơm nóng đến tận tay người dân đang mắc kẹt trong nhà.

Nhiều căn nhà khóa kín tầng một, chỉ có thể tiếp cận qua ban công tầng hai. Thế là những chiếc rổ nhựa, dây thừng trở thành “cầu nối” để hộp cơm nóng được chuyền lên cao.

“Mỗi hộp cơm đến được với bà con là cả một nỗ lực. Có khi đi cả tiếng mới tới được một gia đình,” anh Hoàng, thành viên nhóm thiện nguyện, chia sẻ.

Ở cách nhà chị Tú chỉ 500 mét, nhưng mất tới gần một tiếng chèo xuồng, vài người ngồi co cụm trên bậc thềm, tay run run mở hộp cơm vừa nhận. Cơm trắng, thịt kho, chút rau xào - những món ăn giản dị bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Ông Lâm, 62 tuổi, mắt đỏ hoe khi cầm chai nước lọc: "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải sống trong cảnh này ngay ở trung tâm thành phố. Nhưng nhờ có các cháu, chúng tôi thấy mình không bị bỏ rơi".

Giữa dòng nước lũ đang rút chậm chạp khỏi thành phố, hộp cơm nóng trở thành liều thuốc tinh thần, giúp bà con có thêm sức lực để chờ ngày đường khô ráo trở lại.

Không chỉ lực lượng chức năng hay hàng trăm nhóm thiện nguyện, sinh viên, người dân địa phương cũng tự nguyện chung tay. Người góp gạo, người góp thực phẩm, người thì xung phong nấu cơm tập thể. Tất cả được đóng gói cẩn thận, chất lên thuyền rồi đưa vào vùng ngập.

Trên mạng xã hội, hàng loạt lời kêu gọi cứu trợ lan tỏa. Chỉ trong vài giờ, nhiều chuyến hàng cứu trợ từ khắp nơi đã đổ về Thái Nguyên.

Tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại một lần nữa được thắp sáng giữa thiên tai.

Nước vẫn chưa rút, thử thách còn dài

Đến tối 9-10, nước lũ tại nhiều khu dân cư của Thái Nguyên vẫn rút rất chậm, hàng trăm hộ dân vẫn bị cô lập.

Chính quyền địa phương khuyến cáo bà con tiếp tục ở tại nơi an toàn, tránh nguy cơ tai nạn khi cố gắng tự bơi trong dòng nước xiết. Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên vẫn túc trực suốt ngày đêm để hỗ trợ.

Giữa cảnh nước lũ mênh mông, những bàn tay trao nhau từng hộp cơm, chai nước là hình ảnh khiến ai chứng kiến không khỏi xúc động.

Trước đó, trong hai ngày mưa lớn do ảnh hưởng bão số 11, lũ trên các sông tại Thái Nguyên dâng cao, đặc biệt là sông Cầu. Tại trạm Gia Bảy, mực nước đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng 8-10 ở mức 29,9 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1 mét.

Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 5.100 ngôi nhà bị ngập, 33/92 xã, phường chìm trong lũ từ 1 đến 2 mét. Nhiều khu vực trung tâm thành phố như phường Phan Đình Phùng, phường Trưng Vương vẫn đang ngập sâu, phương tiện giao thông chưa thể lưu thông.

Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân giúp người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả và cung cấp nước sạch, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ bị cô lập.