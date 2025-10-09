TP Thái Nguyên: Nước lũ bắt đầu rút, nhiều khu dân cư vẫn ngập sâu 09/10/2025 16:37

(PLO)- Nước lũ tại TP Thái Nguyên bắt đầu rút nhưng rút rất chậm, hàng ngàn nhà dân vẫn ngập sâu, người dân vật lộn thiếu nước sạch, mất điện và gián đoạn liên lạc.

Video: TP Thái Nguyên: Nước lũ bắt đầu rút, nhiều khu dân cư vẫn ngập sâu

Sau nhiều ngày ngập trong nước lũ, sáng 9-10, ghi nhận của phóng viên PLO tại TP Thái Nguyên cho thấy nước đã bắt đầu rút nhưng khá chậm, nhiều khu vực vẫn ngập sâu đến tầng một của nhà dân.

Người dân địa phương đang đối mặt với muôn vàn khó khăn: thiếu nước sinh hoạt, mất điện diện rộng, gián đoạn liên lạc, nhiều hộ phải di chuyển lên tầng hai để ở tạm. Các tuyến đường trung tâm vẫn còn ngập, bùn đất phủ dày, rác thải ùn ứ.

Trước đó, trong hai ngày mưa lớn do ảnh hưởng bão số 11, lũ trên các sông tại Thái Nguyên dâng cao, đặc biệt là sông Cầu. Tại trạm Gia Bảy, mực nước đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng 8-10 ở mức 29,9 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1 m.

Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 5.100 ngôi nhà bị ngập, 33/92 xã, phường chìm trong lũ từ 1 đến 2 m. Nhiều khu vực trung tâm thành phố như phường Phan Đình Phùng, phường Trưng Vương vẫn đang ngập sâu, phương tiện giao thông chưa thể lưu thông.

Chính quyền TP Thái Nguyên đang huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân giúp người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả và cung cấp nước sạch, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ bị cô lập.