Nước lũ vừa rút, người dân Thái Nguyên hối hả dọn dẹp 09/10/2025 13:18

(PLO)- Đến sáng 9-10, nhiều vị trí tại khu vực TP Thái Nguyên cũ nước lũ vừa rút, người dân bắt đầu dọn dẹp, làm vệ sinh nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Đến sáng 9-10, mực nước sông cầu tại Thái Nguyên đang xuống, lũ đang có chiều hướng rút về phía hạ lưu.

Nước lũ rút tại các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đồng nghĩa với áp lực tại khu vực Phổ Yên sẽ tăng, sau đó dồn về phía hạ lưu thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Video: Nước lũ vừa rút, người dân Thái Nguyên hối hả dọn dẹp.

Theo ghi nhận của PV sáng cùng ngày, tại một số tuyến đường ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, nước đã rút, người dân bắt đầu dọn dẹp rác thải, bùn đất sau lũ.

Chị Lan, một người dân trong khu vực bày tỏ vui mừng khi nước lũ rút và mọi người có thể trở về nhà, dọn dẹp nhà cửa, làm vệ sinh môi trường.

"Những ngày qua thật sự rất vất vả, may mắn hôm nay nước đã rút và mọi người được trở về nhà, ổn định cuộc sống" - chị Lan cho biết.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực:

Nước dần rút ở đường Phan Đình Phùng, sáng 9-10.

Tại khu vực đường Minh Cầu.

Tại đường Phan Đình Phùng, nước rút mạnh để lại nhiều rác thải, bùn đất.

Những người dân phải di dời khỏi khu vực ngập lụt nay đã trở về nhà và bắt tay vào việc dọn dẹp.

Đường Lương Ngọc Quyến là một trong những vị trí ngập sâu trong đợt lũ lần này. Đến nay, nước đã rút và người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Vệ sinh môi trường là vấn đề cấp bách sau ngập lụt.

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên nước rút sớm, hiện nước lũ đang đổ dồn về phía Phổ Yên.