Nước lũ vừa rút, người dân Thái Nguyên hối hả dọn dẹp

(PLO)- Đến sáng 9-10, nhiều vị trí tại khu vực TP Thái Nguyên cũ nước lũ vừa rút, người dân bắt đầu dọn dẹp, làm vệ sinh nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Đến sáng 9-10, mực nước sông cầu tại Thái Nguyên đang xuống, lũ đang có chiều hướng rút về phía hạ lưu.

Nước lũ rút tại các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đồng nghĩa với áp lực tại khu vực Phổ Yên sẽ tăng, sau đó dồn về phía hạ lưu thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Video: Nước lũ vừa rút, người dân Thái Nguyên hối hả dọn dẹp.

Theo ghi nhận của PV sáng cùng ngày, tại một số tuyến đường ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, nước đã rút, người dân bắt đầu dọn dẹp rác thải, bùn đất sau lũ.

Chị Lan, một người dân trong khu vực bày tỏ vui mừng khi nước lũ rút và mọi người có thể trở về nhà, dọn dẹp nhà cửa, làm vệ sinh môi trường.

"Những ngày qua thật sự rất vất vả, may mắn hôm nay nước đã rút và mọi người được trở về nhà, ổn định cuộc sống" - chị Lan cho biết.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực:

Nước lũ vừa rút, người dân Thái Nguyên hối hả dọn dẹp
Nước dần rút ở đường Phan Đình Phùng, sáng 9-10.
Nước lũ vừa rút, người dân Thái Nguyên hối hả dọn dẹp
Tại khu vực đường Minh Cầu.
Nước lũ vừa rút, người dân Thái Nguyên hối hả dọn dẹp
Tại đường Phan Đình Phùng, nước rút mạnh để lại nhiều rác thải, bùn đất.
Nước lũ vừa rút, người dân Thái Nguyên hối hả dọn dẹp
Những người dân phải di dời khỏi khu vực ngập lụt nay đã trở về nhà và bắt tay vào việc dọn dẹp.
Nước lũ vừa rút, người dân Thái Nguyên hối hả dọn dẹp
Đường Lương Ngọc Quyến là một trong những vị trí ngập sâu trong đợt lũ lần này. Đến nay, nước đã rút và người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
IMG_5424.JPG
Vệ sinh môi trường là vấn đề cấp bách sau ngập lụt.
IMG_5454.JPG
Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên nước rút sớm, hiện nước lũ đang đổ dồn về phía Phổ Yên.

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), miền Bắc đang có khoảng 84.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ (trước đó là hơn 220.000 ngôi nhà bị ngập).

Hiện miền Bắc đã ngớt mưa. Lúc 5 giờ sáng nay, mực nước sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) trên BĐ3 0,70 m; tại Lương Phúc (Hà Nội) trên BĐ3 là 1,80 m; tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) trên BĐ3 là 0,94 m.

Sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) trên mức lũ lịch sử 1,21 m; tại Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh) trên mức lũ lịch sử là 0,08 m. Sông Cà Lồ (Hà Nội) tại Mạnh Tân trên BĐ3 là 1,28 m. Sông Đáy (Ninh Bình) tại Phủ Lý dưới BĐ3 là 0,06 m.

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương, lũ trên sông Trung tại Hữu Lũng, lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy tiếp tục xuống; lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3 và có khả năng đạt đỉnh vào chiều nay, 9-10.

N.HINH
