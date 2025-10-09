Lũ trên sông Cầu có thể đạt đỉnh trong 6 giờ tới 09/10/2025 08:37

(PLO)- Lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn), sông Thương đang xuống.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vừa cập nhật về tình hình lũ tính đến 5 giờ ngày 9-10.

Theo đó, lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn đã đạt đỉnh là 18,37 m (2 giờ ngày 9-10), trên BĐ3 2,37 m; lũ tại trạm Phủ Lạng Thương đạt đỉnh 7,60 m (3 giờ ngày 09-10), trên BĐ3 1,3 m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52 m) là 0,08 m.

Nhiều khu vực ở Bắc Ninh ngập nặng. Ảnh: PH

Hiện tại, lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn), sông Thương đang xuống.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh ở mức 7,4 m, trên BĐ3 1,1 m, sau xuống.

Trong 06-24 giờ tiếp theo, lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy xuống dưới BĐ2 0,5 m; tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống ở mức trên BĐ3 0,6 m. Ngập lụt diện rộng tại Thái Nguyên duy trì 2-3 ngày tới.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và trên BĐ3 1,4 m; tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và trên BĐ3 0,5 m. Ngập lụt tại hạ lưu sông Thương tại Bắc Ninh kéo dài 2-3 ngày tới.

Còn tại Sông Trung, dự báo trong 24 giờ tới, lũ tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và trên mức BĐ3 3,0 m. Dự báo xuống dưới BĐ3 trong 1-2 ngày tới. Ngập lụt ven sông Trung, sông Bắc Giang tại Lạng Sơn kéo dài 3-4 ngày.