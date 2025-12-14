Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 14/12/2025 14:38

(PLO)- Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 14-12, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2015 – 2025) và công bố thành lập Trung tâm Phát triển nhân lực số Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, cho hay từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội- với sự hội tụ của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo và nguyên lãnh đạo ở nhiều cấp, nhiều ngành- đã cùng nhau nghiên cứu về hành chính trên các góc độ: Thể chế, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, hiện đại hóa nền hành chính...

TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam. Ảnh: XĐ

Quá trình hoạt động nghiên cứu, Hiệp hội đã bám sát các chủ trương của Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức, đề xuất nhiều kiến nghị từ đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức đến các giải pháp gắn với xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, hiệu quả, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham khảo, ghi nhận, đánh giá cao.

Với thông điệp “Liên kết, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, cống hiến”, trong quá trình hoạt động, các hội viên Hiệp hội luôn đoàn kết, tâm huyết, đổi mới sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học; tư vấn quản trị hành chính; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; hợp tác quốc tế và các hoạt động chính trị - xã hội khác.

Các nghiên cứu, đề xuất của Hiệp hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp giữa Trung ương và địa phương; nâng lương tối thiểu… được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham khảo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền 2 cấp; hoạch định chính sách, chiến lược phát triển.

Hiệp hội đã đẩy mạnh xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết hoạt động đối với các Hiệp hội hành chính của các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… để trao đổi kinh nghiệm phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết trải qua 10 năm hoạt động, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong nghiên cứu, đề xuất chính sách; góp phần vào công cuộc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân trên cơ sở quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long (bên phải) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Hiệp hội khoa học hành chính Việt Nam - TS Trần Anh Tuấn. Ảnh: XĐ

“Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo hướng ‘tinh - gọn - mạnh’, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Bộ Nội vụ trân trọng ghi nhận tinh thần hành động và tính chủ động, trách nhiệm của Hiệp hội thông qua các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, phản biện khoa học; góp phần bổ sung luận cứ và gợi mở giải pháp tổ chức thực hiện sát thực tiễn, khả thi, có tính lan tỏa đồng thuận cao”- Thứ trưởng Trương Hải Long nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, với đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học giàu kinh nghiệm, Hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách có giá trị, đóng góp thiết thực cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Tiêu biểu, Hiệp hội đã tích cực tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thông qua hội thảo, tọa đàm và các văn bản kiến nghị.

Hiệp hội chủ trì nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá thực thi và đề xuất quan điểm, phương hướng sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; trở thành tài liệu quan trọng phục vụ xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi luật và đã Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ 9.

Hai đề án báo cáo chuyên sâu quan trọng phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức năm 2025 do Hiệp hội nghiên cứu đã được Bộ Nội vụ đánh giá cao và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào nội dung sửa đổi luật…

Ngoài ra, Hiệp hội đã tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước trong các lĩnh vực như dịch vụ công, phân cấp - phân quyền, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức, quản lý cán bộ cấp xã... góp phần làm giàu thêm cơ sở khoa học phục vụ hoạch định và thực thi chính sách.

Ông Trương Hải Long cho hay Bộ Nội vụ đang tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ triển khai rà soát các quy định về phân cấp, phân quyền và vận hành trơn tru bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Đánh giá các ý kiến của Hiệp hội là một kênh tham vấn khoa học đáng tin cậy, Thứ trưởng Trương Hải Long mong muốn Hiệp hội tiếp tục tham gia với Bộ Nội vụ, phát huy tinh thần phản biện xây dựng, thẳng thắn, khoa học và trách nhiệm.

Ông cũng đề nghị Hiệp hội tiếp tục tổ chức, hoạt động đúng pháp luật và Điều lệ; làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, nhất là đội ngũ nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học hành chính, đẩy mạnh tham gia xây dựng thể chế, thực hiện các đề án, đề tài và nhiệm vụ do cơ quan nhà nước đặt hàng.

Cùng với đó, phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất phát triển lĩnh vực khoa học hành chính; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Ghi nhận thành tích xuất sắc đột xuất của Hiệp hội trong việc góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế nhà nước, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Hiệp hội.

Tại buổi lễ, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam và Chủ tịch Hiệp hội Trần Anh Tuấn cũng vinh dự được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cũng dịp này, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã công bố thành lập Trung tâm Phát triển nhân lực số Việt Nam. Hiệp hội đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực số cho cán bộ khu vực công và khu vực doanh nghiệp. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.