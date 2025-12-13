Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ 13/12/2025 18:35

Chiều 13-12, tại phường Vị Thanh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ đến tiếp xúc cử tri các xã, phường Vị Thanh, Vị Tân và Hỏa Lựu, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Tường sau kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV.

Tại đây, các cử tri được đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội TP báo cáo về kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Cử tri cũng được thông báo kết quả giải quyết và trả lời một số kiến nghị cử tri của địa phương.

Buổi tiếp xúc cử tri ghi nhận 14 lượt ý kiến, kiến nghị. Ảnh: CHÂU ANH

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ vui mừng và nhận xét thời gian qua, Quốc hội ngày càng phát huy vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Đồng thời, Quốc hội cũng đã ban hành nhiều quyết sách rất quan trọng trong việc xây dựng thể chế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cử tri cũng nêu một số kiến nghị mong Quốc hội và địa phương xem xét. Cụ thể, cử tri Trần Văn Tây (xã Vị Thủy) đề nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết hoặc cơ chế đặc thù, giữ lại những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có năng lực, tâm huyết và đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tiếp tục cống hiến cho đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập.

Cử tri Nguyễn Văn Chiến (xã Vĩnh Thuận Đông) cho biết hiện còn một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng xây dựng, sửa chữa nhà và cũng không đủ điều kiện xây dựng theo chương trình “xóa nhà tạm, dột nát”, do đất ở chưa sang tên, đất cặp bờ sông…Từ thực tế đó, cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ nhà ở cho những hộ này.

Ngoài ra, cử tri cũng nêu một số ý kiến khác đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý, như: hạ tầng giao thông xuống cấp, khó khăn trong thực hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng quy hoạch treo, đơn vị thi công cao tốc làm hư nhà dân nhưng chưa bồi thường…

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin đến cử tri về kết quả sau 5 tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trả lời, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền TP. Ảnh: CHÂU ANH

Tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã thông tin với cử tri về kết quả sau 5 tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và công tác bổ sung cán bộ cho cấp xã…

Trả lời cử tri liên quan các vấn đề thuộc thẩm quyền TP, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các sở, ngành liên quan và các xã, phường tiếp thu, xử lý thỏa đáng, dứt điểm cho bà con.

Phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để chỉ đạo xử lý. Trong đó, quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, như: khó khăn trong làm giấy chứng nhận quyền sử dụng; nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn để bà con đi lại thuận tiện hơn; quan tâm hỗ trợ các hộ gia đình có khó khăn về nhà ở…

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị TP Cần Thơ quan tâm hơn nữa và kịp thời có các giải pháp đồng bộ để giải ngân đầu tư công. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh TP cần quan tâm nâng cấp, sửa chữa các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn TP để thuận lợi cho người dân đến khám, chữa bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: CHÂU ANH

“Lãnh đạo TP Cần Thơ cần quan tâm hơn nữa vấn đề chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. TP hiện nay có biển, do đó, phải quan tâm vấn đề khai thác biển; đồng thời, quan tâm công tác chống sạt lở bờ biển. Ngoài ra, quan tâm lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, các dự án để khai thác, phát huy tiềm năng của TP sau sáp nhập” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã vận động và tặng xã Hòa An số tiền 5,3 tỉ để địa phương xây dựng tuyến đường nông thôn kênh Xẻo Sành.