Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lập pháp lớn nhất trong lịch sử 11/12/2025 15:22

(PLO)- Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, tiên phong đi trước một bước về thể chế.

Chiều 11-12, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết 51 luật, 39 nghị quyết (trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật) được Quốc hội thông qua là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ.

“Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới. Cùng với công tác lập pháp, giám sát, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng” - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Quốc hội bế mạc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ XV chiều 11-12. Ảnh: QH

Vượt qua các khó khăn, thách thức

“Nhìn lại chặng đường năm năm qua, Quốc hội vui mừng khi đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Vì theo ông ngay từ đầu nhiệm kỳ, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, Quốc hội phải họp trực tuyến trong điều kiện giãn cách, nhiều đại biểu Quốc hội phải cách ly, đeo khẩu trang dự họp. Cuối nhiệm kỳ, trên khắp cả nước, liên tiếp hứng chịu thiên tai, bão lũ, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân; đất nước lại phải đối mặt trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới.

“Cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội đã nỗ lực vượt bậc, thích ứng linh hoạt và hành động quyết liệt, giữ vững đoàn kết và đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động ngoại giao nghị viện. Từ đó, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát được lạm phát, bội chi ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu về nợ công…” - Chủ tịch Quốc hội nêu.

Sau khi điểm qua các thành tựu khác về kinh tế, văn hóa, giáo dục của nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội cho biết điểm đặc biệt trong nhiệm kỳ này là Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế.

Lần đầu tiên, Quốc hội đã tổ chức thành công hai diễn đàn về pháp luật và giám sát. Cùng với đó, ban hành nhiều đạo luật quan trọng trên tất cả các lĩnh vực để tạo nền tảng quan trọng cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: QH

Tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn

Về kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và nhìn nhận các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã đóng góp tích cực, tận tâm, tận lực, tận dụng từng phút, để thảo luận, tranh luận thẳng thắn, sâu sắc. Các đại biểu đã lắng nghe, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân cũng như những vấn đề nóng của thực tiễn để phản ánh, đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, đặt lợi ích của Nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn.

“Có những thời điểm nội dung nhiều, khó, chưa có tiền lệ, tài liệu gửi chậm, thời gian gấp, nhưng các đại biểu Quốc hội sẵn sàng chia sẻ, cảm thông. Tôi mong rằng tinh thần đó sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, dù ở cương vị nào, các đại biểu luôn đồng hành cùng với sự nghiệp phát triển của đất nước” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Ông cũng thay mặt Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với niềm tin và sự ủng hộ quý báu của toàn thể Nhân dân và cử tri cả nước. Ông cũng không quên cảm ơn sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các cơ quan trong hệ thống chính trị, bạn bè quốc tế, các cơ quan tham mưu, báo chí… đã giúp Quốc hội hoàn thành trọng trách trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội nói ngay sau kỳ họp, “cả hệ thống chính trị tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11; chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”.

Ông yêu cầu công tác bầu cử Quốc hội phải được phối hợp chặt chẽ, chủ động, kịp thời theo đúng kế hoạch đã ban hành, đồng thời rà soát kỹ lưỡng khung pháp lý, quy trình, thủ tục, đảm bảo cuộc bầu cử tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, dân chủ, minh bạch, kỷ cương.

Quang cảnh buổi họp tổ của Quốc hội. Trong ảnh là Tổ thảo luận có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 4-11. Ảnh: LÂM HIỂN

“Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026 - 2030; chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra” - Chủ tịch Quốc hội nói.