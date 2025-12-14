Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam 14/12/2025 13:16

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai.

Sáng 14-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 (xã Đại Phước, Đồng Nai), gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hai nhà máy do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Lilama – Samsung C&T là tổng thầu EPC.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỉ USD với khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, thiết bị và 120.000 m³ bê tông được lắp đặt.

Với tổng công suất 1.624 MW, hai nhà máy dự kiến cung cấp hơn 9 tỉ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Cụm nhà máy cũng đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỉ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện.

Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ) – dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam là "mảnh ghép" đặc biệt quan trọng nhằm củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Thủ tướng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là bộ phận cấu thành quan trọng của an ninh quốc gia; là nền tảng chiến lược, yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Điều này càng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế đang có nhiều biến động, yêu cầu về chi phí công nghệ, sự chuyển dịch năng lượng nhanh chóng và việc ứng phó biến đổi khí hậu rất phức tạp, cực đoan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3, 4 và thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thời gian qua, ngành năng lượng duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và sinh kế của người dân, phát triển của đất nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thủ tướng khẳng định sự thành công của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là hình mẫu chuẩn mực, là động lực, niềm tin, tạo nền tảng để chúng ta tiếp tục chinh phục những kỷ lục mới, triển khai thực hiện những dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm quốc gia trong thời gian tới với quy mô lớn hơn, công nghệ tiên tiến hơn, tiêu chuẩn cao hơn và năng suất, chất lượng hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra công trình nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Việc khánh thành dự án chính là lời khẳng định, là thông điệp về tầm vóc mới của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương, các nhà thầu trong và ngoài nước. Các đơn vị đã đưa vào vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để xảy ra sai phạm.

Thủ tướng cũng đặc biệt gửi lời chân thành cám ơn bà con Nhân dân đã nhường đất, dời nhà, tái định cư để phục vụ triển khai dự án.