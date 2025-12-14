Người dân Đà Nẵng mở điện thoại là giám sát được phường xã 14/12/2025 11:27

(PLO)- Bản đồ thể chế trên ứng dụng Danang Smart City sẽ giúp người dân Đà Nẵng giám sát được hoạt động hành chính công các xã, phường.

Ngày 14-12, Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng (IOC Đà Nẵng) cho hay đã tích hợp bản đồ thể chế trên ứng dụng Danang Smart City.

Bản đồ thể chế phục vụ cho việc giám sát, theo dõi của người dân, cộng đồng về hành chính công của các xã, phường.

Công cụ bản đồ thể chế trên ứng dụng Danang Smart City.

Theo IOC Đà Nẵng, việc triển khai bản đồ thể chế nhằm cụ thể hóa định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Với giao diện trực quan và dữ liệu cập nhật hàng ngày, công cụ góp phần thúc đẩy chính quyền số. Nâng cao hiệu quả quản lý và khuyến khích các xã, phường đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

Bản đồ thể chế giúp lãnh đạo UBND TP theo dõi, so sánh và nắm bắt tình hình vận hành của các địa phương, sở ngành để kịp thời chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin minh bạch, hiểu rõ nỗ lực chuyển đổi số của chính quyền cơ sở.

Theo dõi tình hình và xếp hạng giải quyết thủ tục hành chính của TP, các địa phương, sở ngành tại chức năng bản đồ thể chế.

Trước mắt, bản đồ thể chế công khai đánh giá và xếp hạng theo hai nhóm tiêu chí.

Nhóm thứ nhất là chỉ tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp. IOC Đà Nẵng sẽ tổng hợp dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin một cửa điện tử TP để đánh giá chất lượng quản trị dịch vụ công của TP, các địa phương, đơn vị.

Việc đánh giá dựa trên sáu chỉ tiêu: Công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết; dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến; mức độ hài lòng; số hóa hồ sơ.

Nhóm thứ hai thực hiện theo Nghị quyết 57-NQ/TW, được xây dựng dựa trên dữ liệu liên thông từ Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết và chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Thống kê hiện trạng và xếp hạng đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo từng ngày.

Bản đồ thể chế hiển thị tiến độ nhiệm vụ của bốn khối: Đảng, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam tại từng địa phương.

Kết quả được minh họa trực quan bằng màu sắc, từ mức hoàn thành (xanh) đến cảnh báo chưa hoàn thành (đỏ). Xếp theo thứ tự giảm dần về mức độ hoàn thành, giúp lãnh đạo TP và người dân dễ dàng theo dõi, giám sát tiến độ và chất lượng triển khai nhiệm vụ.

Hiện nay, bản đồ thể chế đã được công khai tại ứng dụng Danang Smart City để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo dõi tình hình thực hiện cải cách hành chính công của TP ngay trên điện thoại.