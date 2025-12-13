Đà Nẵng kiểm tra tin nhắn ‘UBND_TP’ mời người dân mua hàng khuyến mại 13/12/2025 17:15

(PLO)- Nhiều người dân TP Đà Nẵng nhận liên tiếp các tin nhắn từ “UBND_TP” mời tham quan mua sắm tại ngày hội khuyến mại hàng hiệu.

Chiều 13-12, trao đổi với PLO, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay UBND TP đang kiểm tra lại các tin nhắn ghi địa chỉ nơi gửi là “UBND_TP”, có nội dung mời tham quan mua sắm tại ngày hội khuyến mại hàng hiệu, xuất phát từ kênh nào.

“Trước đây, Sở Du lịch TP vẫn làm như vậy qua các số điện thoại thông qua nhà mạng. Để tôi kiểm tra lại cách thức thế nào vì nhiều khi nhắn dày quá, nhắn 2-3 lần tạo phản ứng dây chuyền của người dân”- ông Cường nói.

Nội dung bài đăng trên Facebook thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh chụp màn hình

Sáng cùng ngày, một bài đăng trên Facebook thu hút sự chú ý của nhiều người dân TP Đà Nẵng liên quan đến tin nhắn từ thuê bao “UBND_TP”.

Tin nhắn có nội dung: “Mời quý khách tham quan mua sắm tại ngày hội khuyến mại hàng hiệu – Mega Sale Holiday từ 11 – 14-12-2025 tại Furama resort, 105 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng”. Cuối tin nhắn có đính kèm đường link trang web của Sở Công Thương Đà Nẵng.

Theo bài đăng trên Facebook, khi người dân nhận tin nhắn từ UBND, họ mặc nhiên hiểu đó là thông tin thiết yếu: cảnh báo thiên tai, an ninh – trật tự, chính sách mới hoặc những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ công dân.

“Việc sử dụng kênh này cho nội dung mang tính quảng bá thương mại, dù nhằm mục tiêu kích cầu hay hỗ trợ doanh nghiệp, dễ làm mờ ranh giới giữa quản lý nhà nước và hoạt động thị trường.

Điều đáng lo không nằm ở bản thân sự kiện mua sắm, mà ở chỗ uy tín và tính tiết chế của thông tin công có nguy cơ bị bào mòn nếu kênh quyền lực công bị dùng cho những thông điệp không thật sự cần thiết.

Một chính quyền hiện đại không chỉ hiệu quả ở điều hành, mà còn ở cách lựa chọn đúng kênh, đúng vai và đúng mức. Hỗ trợ doanh nghiệp là cần thiết, nhưng càng cần hơn là giữ vững chuẩn mực, để mỗi thông tin mang danh chính quyền luôn có trọng lượng, đáng tin và được người dân trân trọng”- trích nội dung bài đăng.

Bên dưới bài đăng, nhiều người dân cho rằng đã nhận được liên tiếp hai tin nhắn như trên và bày tỏ nghi ngờ là thuê bao giả mạo UBND TP Đà Nẵng.

Hai tin nhắn cùng nội dung được gửi trong hai ngày liên tiếp. Ảnh chụp màn hình

Tìm hiểu của PV, ngày 24-11, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch phát động mùa khuyến mại cuối năm 2025 và tổ chức ngày hội khuyến mại hàng hiệu – Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025.

Riêng sự kiện Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025 thu hút hơn 100 gian hàng bán các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, hàng tiêu dùng…

Đây là các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng tốt của thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Các hàng hoá tham gia phải có chương trình khuyến mại, ưu đãi dành cho khách hàng.

Trong phần kế hoạch truyền thông, UBND TP Đà Nẵng đề nghị quảng bá, tuyên truyền thông tin về chương trình trên các cơ quan báo đài, tổng đài 1022, website, fanpage của các sở ngành… Tin nhắn điện thoại đến các thuê bao di động.