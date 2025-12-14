Chi hơn 5.500 tỉ đồng để người dân thoát khỏi cảnh 'sống chung với ngập' 14/12/2025 10:17

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP về việc triển khai các dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm xử lý tình trạng úng ngập đô thị, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.579 tỉ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, các dự án tập trung vào nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, bổ sung hồ điều hòa, cải tạo kênh mương và tăng công suất các trạm bơm tại những khu vực thường xuyên ngập úng khi mưa lớn.

Trong số này có dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một số hạng mục tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra cùng các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh và Gia Lâm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 262 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II-2026.

Một dự án quy mô lớn khác là cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, nhằm xử lý khẩn cấp việc bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường khả năng chống ngập cho khu vực phía Tây Bắc thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 869 tỉ đồng, các hạng mục chính dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu, kết nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở, với tổng vốn đầu tư khoảng 700 tỉ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực nội đô phía Nam và hoàn thành trong quý III-2026.

Để xử lý tình trạng ngập cục bộ dọc Đại lộ Thăng Long, thành phố dự kiến đầu tư khoảng 163 tỉ đồng để nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến và cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước, thời gian hoàn thành vào quý II-2026.

Bên cạnh các tuyến kênh và trạm bơm, Hà Nội dành nguồn lực lớn cho hệ thống hồ điều hòa. Cụ thể, dự án hồ Phú Đô (phường Từ Liêm) có tổng mức đầu tư khoảng 800 tỉ đồng; hồ Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh) khoảng 858 tỉ đồng; hồ Yên Nghĩa 2 (xã An Khánh) khoảng 250 tỉ đồng; hồ Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc) khoảng 717 tỉ đồng và hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) khoảng 370 tỉ đồng.

Hầu hết các dự án này dự kiến hoàn thành trong quý IV-2026, trong đó các hạng mục chính sẽ hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Ngoài ra, thành phố cũng đầu tư xây dựng, lắp đặt bổ sung các trạm bơm hồ, bể điều tiết và hệ thống đường ống thoát nước tại lưu vực sông Tô Lịch và Tả Nhuệ, với tổng vốn khoảng 590 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý II-2026.

Theo UBND TP Hà Nội, việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp thể hiện quyết tâm của thành phố trong tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thoát nước đô thị, hướng tới giảm ngập bền vững, cải thiện chất lượng sống và chủ động thích ứng với các diễn biến thời tiết cực đoan.

Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội cũng cho biết hệ thống hồ điều hòa theo quy hoạch hiện triển khai chậm và thiếu đồng bộ. Tổng diện tích hồ điều hòa theo quy hoạch hơn 5.400 ha nhưng đến nay mới đạt khoảng 1.010 ha (khoảng 19%).

Ở nhiều khu đô thị mới, hệ thống thoát nước nội khu chưa kết nối đồng bộ với mạng lưới chung, cao độ nền không thống nhất, thậm chí thấp hơn khu vực xung quanh, khiến nước mưa dồn nhanh gây ngập cục bộ trong khi các trạm bơm đầu mối chưa được đầu tư tương xứng.