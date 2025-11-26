Hà Nội tích cực giải bài toán ngập úng, ùn tắc và ô nhiễm môi trường 26/11/2025 17:28

(PLO)- Năm 2026, Hà Nội sẽ đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, quản lý phát triển đô thị khắc phục các điểm nghẽn: Ngập úng, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường…

Chiều 26-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó nhấn mạnh hàng loạt nhóm nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đô thị, hạ tầng giao thông, nhà ở, môi trường và trật tự đô thị.

Khởi công trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong năm 2026

Theo Nghị quyết, Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng 11%, GRDP/người đạt 198 triệu đồng, vốn đầu tư thực hiện khoảng 730 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng 12% và kiểm soát CPI dưới 4,5%.

Để đạt được mục tiêu này, TP xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nổi bật là cải cách hành chính, thúc đẩy tăng trưởng gắn với công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số, phát triển văn hóa – giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là xây dựng hạ tầng đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển đô thị.

Đáng chú ý, Nghị quyết đề ra giải pháp cụ thể để xây dựng hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển đô thị. Theo đó, Nghị quyết nêu rõ TP sẽ thực hiện các giải pháp khắc phục 5 “điểm nghẽn” đô thị, gồm: Ngập úng; ùn tắc giao thông; vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí; an toàn vệ sinh thực phẩm; trật tự đô thị.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: VT

Đây được coi là nhóm vấn đề “nóng”, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đòi hỏi xử lý bằng các giải pháp đồng bộ, lâu dài.

Về hạ tầng giao thông, nghị quyết đặt mục tiêu hoàn thiện đồng bộ quy hoạch và đầu tư hạ tầng đô thị, trong đó ưu tiên mạng lưới đường sắt đô thị gắn kết với các loại hình vận tải khác để giảm tải đường bộ và hạn chế ô nhiễm.

Một loạt dự án trọng điểm được yêu cầu bảo đảm tiến độ: Tuyến đường sắt đô thị số 2.1 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo; tuyến số 5 Văn Cao – Hòa Lạc; giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, cùng các cầu vượt sông Hồng như Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo; Khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

TP cũng sẽ rà soát và hợp lý hóa mạng lưới xe buýt, tăng tính kết nối giữa xe buýt – đường sắt đô thị – các khu đô thị mới, trung tâm triển lãm, bảo tàng…; triển khai hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ xây dựng Đề án tổng thể giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phương tiện sạch, quản lý phương tiện theo khu vực và ứng dụng công nghệ trong điều hành giao thông.

Quy định vùng phát thải thấp, tăng cường chống ngập nội đô

Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực vành đai 1, đồng thời nghiên cứu bổ sung quy định xử phạt vi phạm giao thông trong vùng này. TP dự kiến phân loại phương tiện theo năng lượng sử dụng, nhận diện bằng màu biển số khi đăng ký – đăng kiểm, đồng thời xây dựng quy chuẩn an toàn trụ sạc, pin điện.

HĐND TP yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước như Nhà máy nước mặt sông Hồng, nâng công suất Nhà máy nước Bắc Thăng Long – Vân Trì, Nhà máy nước Xuân Mai (Hòa Bình) và mạng lưới cấp nước tập trung.

Về thoát nước, Hà Nội sẽ duy trì hệ thống hiện có, đôn đốc hoàn thành dự án chống úng ngập tại nhiều điểm nội đô, xây dựng tuyến cống Long Biên – Cự Khối trước quý IV-2026 và triển khai các giải pháp thoát nước đồng bộ.

TP sẽ tiếp tục cắt tỉa cây xanh, xây dựng kế hoạch trồng mới và cải tạo hệ thống công viên, vườn hoa giai đoạn 2026-2030.

Hệ thống chiếu sáng công cộng sẽ được nâng cấp theo hướng tiết kiệm và hiện đại, trong đó có 19 công trình thay đèn công nghệ cũ bằng LED và 10 công trình cải tạo chiếu sáng trang trí.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đặt mục tiêu tháo gỡ khó khăn trong quản lý, vận hành nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, bảo đảm nhu cầu của người dân.

Trong lĩnh vực nhà ở, Hà Nội sẽ cụ thể hóa Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 bằng kế hoạch cho giai đoạn 2026-2030; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

TP cũng nghiên cứu mua lại quỹ nhà thương mại phục vụ tái định cư, hoàn thành công tác kiểm định và đánh giá chất lượng các nhà chung cư. Đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ—một vấn đề tồn đọng kéo dài.

Hà Nội dự kiến thí điểm 2-3 khu đô thị thông minh, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản, siết chặt kỷ cương thị trường.

Nghị quyết yêu cầu đẩy nhanh hạ ngầm đường dây điện, cáp viễn thông, chỉnh trang đô thị; xây dựng hồ sơ quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và lập Quy hoạch không gian ngầm Thủ đô, kế thừa phần quy hoạch ngầm đô thị trung tâm đã được phê duyệt.

Đây được xem là cơ sở quan trọng để Hà Nội phát triển không gian ba chiều, giảm áp lực mặt đất và nâng cao chất lượng hạ tầng trong dài hạn.