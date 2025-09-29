HĐND TP Hà Nội thông qua 6 nghị quyết thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo 29/09/2025 15:39

(PLO)- Theo UBND TP Hà Nội, nhiều sản phẩm công nghệ mới hiện nay chưa được pháp luật điều chỉnh đầy đủ nên việc ban hành các nghị quyết sẽ hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí.

Ngày 29-9, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26), HĐND TP Hà Nội đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển khoa học - công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số.

Sáu nghị quyết được thông qua gồm: Một số chính sách phát triển khoa học - công nghệ của TP Hà Nội; Cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của TP Hà Nội; Quy định hoạt động thử nghiệm có kiểm soát tại TP Hà Nội;

Đề án thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP Hà Nội và Quy định cơ chế tổ chức, hoạt động của Quỹ này; Đề án thành lập Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội; Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo TP Hà Nội.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thử nghiệm

Về quy định hoạt động thử nghiệm có kiểm soát, theo UBND TP Hà Nội, nhiều sản phẩm công nghệ mới hiện nay chưa được pháp luật điều chỉnh đầy đủ, thiếu hành lang pháp lý rõ ràng.

Do vậy, việc ban hành nghị quyết sẽ hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, gia tăng năng suất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô, đồng thời tạo căn cứ thực tiễn để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết quy định cụ thể về “không gian thử nghiệm có kiểm soát”, gồm cả không gian vật lý và không gian mạng; quy định tổ chức thực hiện thử nghiệm là các tổ chức, doanh nghiệp được UBND TP Hà Nội cấp phép. Người dùng là các cá nhân, tổ chức tham gia sử dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ trong mô hình thử nghiệm.

Mục tiêu của nghị quyết là tạo lập môi trường thử nghiệm đầy đủ về thể chế, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, tài chính để hỗ trợ xây dựng, phát triển sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường, đánh giá rủi ro, chi phí, lợi ích.

Qua đó thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm mới, góp phần hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hoạt động thử nghiệm có kiểm soát cũng giúp xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật mới; cơ chế giám sát, hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường cho sản phẩm khoa học công nghệ, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật làm cơ sở cho việc áp dụng chính thức sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới đã được thử nghiệm.

Hỗ trợ tới 70% chi phí nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Theo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của TP Hà Nội, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo là tập hợp các tổ chức, cá nhân có vai trò, mối quan hệ tương hỗ nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Hệ sinh thái này gồm doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức trung gian, sàn giao dịch công nghệ, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước.

Hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp bao gồm cung cấp nguồn lực, dịch vụ cho sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hạ tầng kỹ thuật, không gian làm việc, pháp lý, thông tin thị trường, tài chính, thương mại, truyền thông, kết nối đầu tư…

Nghị quyết ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ của Thủ đô; các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới có tính đổi mới sáng tạo, tác động kinh tế – xã hội lớn, có khả năng giải quyết những vấn đề cấp bách của thành phố.

Đáng chú ý, nhiều chính sách ưu đãi tài chính được ban hành cho doanh nghiệp, tổ chức quản lý vận hành hạ tầng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do thành phố quản lý. Trong đó:

Ngày 29-9, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét một số nội dung quan trọng.

Hỗ trợ tối đa 70% chi phí xây dựng, tổ chức các chương trình nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; chi phí sử dụng hạ tầng sẵn có tại Khu công nghệ cao, Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội, Vườn ươm công nghệ, Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, Trung tâm công nghiệp văn hóa.

Hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê chuyên gia, cố vấn, tư vấn thường xuyên (không quá 3 năm); Hỗ trợ tối đa 100% chi phí tuyển chọn dự án khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ tối đa 100% lãi suất vay vốn và bảo lãnh tín dụng tại ngân hàng thương mại;

Hỗ trợ tối đa 100% chi phí tổ chức sự kiện, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi, chương trình kết nối đầu tư – công nghệ – thị trường trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Lập sàn giao dịch công nghệ và quỹ đầu tư mạo hiểm

Cùng với đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua loạt chính sách nhằm thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

Nổi bật là nghị quyết quy định chi tiết các ưu đãi thuế, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ trọng điểm; hỗ trợ mua sắm, vận hành máy móc thiết bị, lựa chọn nhà thầu, đặt hàng và công nhận nhiệm vụ khoa học - công nghệ.

Các tổ chức, cá nhân thụ hưởng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, chịu trách nhiệm pháp lý về tính trung thực hồ sơ và hoàn trả hỗ trợ nếu vi phạm hợp đồng, trừ trường hợp được chấp thuận.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội triển khai Đề án Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội với mục tiêu trở thành hạ tầng khoa học - công nghệ hiện đại, đa chức năng, kết nối khu vực và quốc tế, đóng vai trò trung gian định giá, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Mục tiêu đến năm 2030, sàn trở thành thiết chế trung gian thị trường khoa học - công nghệ hiện đại, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp của Thủ đô và cả nước.

Sàn hoạt động theo mô hình “đầu tư công, quản trị tư”, Nhà nước đầu tư hạ tầng và thuê doanh nghiệp vận hành. Chỉ tiêu đặt ra gồm thu hút ít nhất 20 quỹ đầu tư công nghệ trong và ngoài nước; kết nối 100 viện nghiên cứu, trường đại học; hợp tác với 500 doanh nghiệp có nhu cầu công nghệ; liên thông với tối thiểu 10 nền tảng công nghệ khu vực, tạo ra 2.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp; hỗ trợ thành lập 100 doanh nghiệp khoa học - công nghệ.

Song song đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ được thành lập theo mô hình công ty cổ phần, vốn nhà nước chiếm cổ phần chi phối. Giai đoạn 2026-2030, Trung tâm đặt mục tiêu ươm tạo trên 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, gọi vốn trên 500 tỉ đồng, tổ chức hơn 20 sự kiện quốc tế mỗi năm, tiếp cận hơn 10.000 lượt người và khai thác hiệu quả 80% diện tích.