HĐND TP Hà Nội họp tháo gỡ các vướng mắc của chính quyền địa phương hai cấp 29/09/2025 10:50

(PLO)- Kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau gần ba tháng triển khai...

Sáng 29-9, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp 26 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh kỳ họp diễn ra trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2025) và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 18, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Kỳ họp 26 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Hà Nội khai mạc vào sáng nay 29-9 để xem xét, quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

Kỳ họp diễn ra trong một ngày với bốn nhóm vấn đề lớn, trong đó HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị bốn nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau gần ba tháng triển khai.

Các nội dung này gồm: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ chi ngân sách; quy định chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND TP và các xã, phường; quy định việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cho công chức xã, phường.

“Đây là các nội dung cấp thiết, nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh

Cùng với đó, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét tám nghị quyết quan trọng để triển khai thi hành Luật Thủ đô 2024, trong đó có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.

“Trong quá trình chuẩn bị, Thường trực HĐND TP đã chỉ đạo các ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bảo đảm nội dung thẩm tra thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng tổ chức phản biện xã hội đối với một số nội dung có tác động sâu rộng, làm cơ sở để HĐND TP thảo luận, quyết nghị”, ông Tuấn cho hay.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội; chủ trương báo cáo Thủ tướng giao Hà Nội thực hiện dự án kết nối đường Vành đai 4 với Vành đai 5.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, đây là nội dung quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển cho Thủ đô.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét các nghị quyết khác về cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực giao thông, tư pháp, mức chi hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu HĐND TP Hà Nội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, chất lượng để các nghị quyết sớm được ban hành và đi vào cuộc sống.