CSGT tạm giữ xe khách hết hạn đăng kiểm vẫn chạy trên cao tốc 15/12/2025 09:12

(PLO)- Ngoài lỗi hết hạn đăng kiểm, tài xế và chủ xe phải đối mặt mức phạt tiền rất cao với nhiều hành vi vi phạm.

Ngày 15-12, tin từ Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an cho biết trong quá trình thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm soát xe kinh doanh vận tải đã phát hiện một xe khách phạm nhiều lỗi trong đó có lỗi đã hết hạn đăng kiểm.

CSGT kiểm tra xe khách.

Theo đó, lúc 2 giờ ngày 14-12, tại km133+820 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng, Đội CSGT số 6 đã dừng ô tô khách 37H-115.26, do ông HVĐ (ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định người điều khiển phương tiện đã không chạy đúng hành trình vận tải được phép hoạt động theo quy định. Với hành vi này, lái xe bị xử phạt tiền từ 600 ngàn đồng đồng đến 800 ngàn đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện bị xử phạt do không thực hiện đúng nội dung đã niêm yết trên xe, với mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 đến 3 tháng theo quy định.

Ngoài ra, phương tiện cũng đã hết hạn đăng kiểm và với hành vi này, lái xe bị xử phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Chủ phương tiện cũng bị xử phạt do đưa xe cơ giới hết hạn kiểm định (không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) tham gia giao thông, với mức phạt từ 20 triệu đồng đến 24 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 đến 3 tháng.

Đội CSGT số 6 đã lập biên bản đối với lái xe và chủ phương tiện, đồng thời tạm giữ phương tiện trong thời hạn 7 ngày để phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy nếu tính mức phạt tối thiểu các lỗi vi phạm vừa nêu thì lái xe và chủ xe phải nộp phạt hơn 30 triệu đồng, chưa kể bị trừ điểm Giấy phép lái xe, tước quyền sử dụng phù hiệu, bị tạm giữ xe.