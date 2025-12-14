Thương Tín: Một đời giông bão và đám tang hiu quạnh 14/12/2025 17:39

(PLO)- Cuộc đời nghệ thuật của Thương Tín chia làm hai mảng đối lập: Một thời huy hoàng và quãng đời sau đó nhuốm màu thị phi.

Liên quan đến đám tang nghệ sĩ Thương Tín, mấy ngày qua dù gia đình đã đưa diễn viên điện ảnh này về nơi an nghỉ cuối cùng nhưng trên mạng xã hội có rất nhiều bài viết, bình luận trái chiều.

Nhà biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng ra thăm mộ nghệ sỹ Thương Tín.

Tham gia hàng trăm phim nhựa, video

Trong đó, có nhiều người đặt câu hỏi vì sao một diễn viên đã từng đoạt đến sáu huy chương vàng, đóng hơn 200 bộ phim, vở kịch nhưng khi qua đời, không thấy các hội nghề nghiệp như Hội Điện ảnh, Hội Sân khấu gửi vòng hoa hoặc một dòng tin nhắn chia buồn.

Thanh Tùng, con trai Thương Tín cũng xác nhận với một số người bạn của Thương Tín, không hề nhận được vòng hoa, thậm chí cuộc điện thoại nào từ các hội nghề nghiệp nêu trên.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Thương Tín với tính cách bất cần đời cố hữu của mình, có thể ông chưa hề là hội viên của các hội nghề nghiệp kể trên và khẳng định sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật với thành tích vượt trội, Thương Tín cũng chưa bao giờ làm hồ sơ để được công nhận là nghệ sĩ ưu tú, dù có người cho rằng anh xứng đáng được công nhận.

Những vai diễn của nghệ sỹ Thương Tín luôn được khán giả nhớ rất lâu.

Cuộc đời nghệ thuật của Thương Tín có thể chia làm hai mảng màu đối lập: Một thời huy hoàng, rực rỡ trên đỉnh cao danh vọng và quãng đời sau đó nhuốm màu thị phi, bất cần, đầy rẫy "lời ong tiếng ve" khiến công chúng ngao ngán, thậm chí quay lưng.

Sự cô độc trong những năm cuối đời, và đỉnh điểm là tại tang lễ, chính là hậu quả đau đớn mà ông phải gánh chịu từ những sai lầm cá nhân và tính cách của mình.

Thế nhưng, dù có là hội viên hay không, dù ông đã lầm lỡ thế nào trong cuộc sống riêng, không ai có thể phủ nhận những cống hiến đồ sộ và lấp lánh của ông cho điện ảnh, sân khấu những năm 80-90 của thế kỷ trước.

Sau khi chôn cất, nhà biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng, nguyên cán bộ cấp cao Bộ Công an đến thăm và ra mộ thắp hương. Riêng Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong trực tiếp đến viếng nghệ sỹ Thương Tín.

Trao đổi với PLO, nhà biên kịch điện ảnh Nguyễn Thiếu Hoàng, Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, nguyên cán bộ cao cấp Bộ Công an cho biết qua hình ảnh của người nhà, ông rất ngạc nhiên khi thấy đám tang của Thương Tín vô cùng hiu quạnh.

Sau đó, ông đã sắp xếp đến thắng hương và ra mộ thăm Thương Tín tại Phan Rang.

Nhà biên kịch từng có ba bộ phim nhựa đều có mặt Thương Tín tham gia đã gửi cho chúng tôi bảng tóm tắt thành tích đề nghị công nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của ông Bùi Thương Tín, tức nghệ sĩ Thương Tín từ năm 1999 và cho biết vừa tìm được. Trên đầu bảng tóm tắt ghi rất rõ đơn vị: Hội Điện ảnh TP.HCM.

Theo bảng tóm tắt này, Thương Tín bắt đầu hoạt động nghệ thuật vào năm 1978 và đơn vị đầu tiên là diễn viên Đoàn kịch nói Cửu Long Giang. Năm 1980, Thương Tín tham gia diễn xuất đầu tiên và đóng vai chính trong phim Nắng đỏ (đạo diễn Lâm Tới, xưởng phim Giải Phóng.

Chỉ trong 10 năm (từ 1980 đến 1990), Thương Tín tham gia hơn 100 phim nhựa và video trong đó phải kể đến Ván bài lật ngửa, Vụ án hồ con rùa, Vụ án viên đạn lạc, Biệt động Sài Gòn…Và hàng chục vai nam chính trong kịch nói như các vở kịch Trà Hoa Nữ, Lôi Vũ, Ngôi sao biển…

Vòng hoa Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong viếng Thương Tín.

Thương Tín từng đoạt Huy chương vàng trong vai Tám Thương của Bài ca không quên tại Liên hoan phim 1985; các huy chương vàng tại Hội điện sân khấu toàn quốc từ năm 1985 đến 1998…

“Năm 1978 ra Trường Nghệ thuật Sân khấu II và gia nhập đoàn Kịch nói Cửu Long Giang TP.HCM, tôi đã cố gắng hết mình hoạt động nghệ thuật trong hai lĩnh vực điện ảnh và sân khấu.

Một số phim được quần chúng yêu mến và đánh giá cao, những nhân vật trong phim đã in sâu vào lòng người như những phim Bài ca không quên, Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa... và những kịch bản sân khấu được yêu mến và đạt được những thành tích trong liên hoan sân khấu thành phố và toàn quốc như vở Ngôi sao biển, Huyền thoại mẹ; Luật trời và lòng người…”, Thương Tín viết trong bảng tóm tắt thành tích.

Phía dưới bảng tóm tắt này có ghi rõ “Xác nhận của thủ trưởng đơn vị/Hội Điện ảnh TP.HCM”, tuy nhiên phần xác nhận đã bị bỏ trống, chỉ có xác nhận của Phó Giám đốc Nhà hát Kịch TP.HCM thời ấy ký tên, đóng dấu.

Do đó, cũng khó có thể xác định Thương Tín có phải là Hội viên của Hội Điện ảnh TP.HCM hay không.

Cuối bảng tóm tắt thành tích của Thương Tín năm 1999.

Dù cuộc đời có sóng gió thì tài năng vẫn cần được ghi nhận

Nhà biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng, cho biết thêm ông sẽ theo đuổi tới cùng để đấu tranh cho cố nghệ sĩ Thương Tín nhận được truy tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú xứng đáng với cống hiến khổng lồ của anh. Tuy nhiên cũng có người khuyên ông hãy khép lại vì Thương Tín đã vượt qua cả quãng đời giông bão và an nghỉ rồi...

Được biết dù đám tang buồn thiu, hiu quạnh nhưng thật bất ngờ khi ông Trần Phong, người mới được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chưa được một tháng đã trực tiếp đến viếng và gửi vòng hoa đến chia buồn cùng gia đình nghệ sỹ Thương tín.

Dù Thương Tín có là hội viên hay không là hội viên của các hội nghề nghiệp nói trên thì anh vẫn xứng đáng được ghi nhận bởi cống hiến gần như trọn cuộc đời mình cho điện ảnh, sân khấu.

Thương Tín có thể đã gánh chịu hậu quả của tính cách bất cần và những sai lầm cá nhân nhưng những cống hiến nghệ thuật của ông vẫn lấp lánh. Đám tang buồn của ông là một lời nhắc nhở đau xót: Dù cuộc đời có sóng gió thế nào thì tài năng vẫn cần được ghi nhận bằng sự trân trọng cuối cùng.