TP.HCM tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND từ 15-12 15/12/2025 13:44

(PLO)- Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 thông báo nhận hồ sơ ứng cử từ hôm nay, 15-12.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa thông báo thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử.

Theo đó, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: đơn ứng cử (mẫu số 01/HĐBC-QH); sơ yếu lý lịch (mẫu số 02/HĐBC-QH); tiểu sử tóm tắt (mẫu số 03/HĐBC-QH). Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu số 09/HĐBC.

Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM gồm: đơn ứng cử (mẫu số 05/HĐBC-HĐND); sơ yếu lý lịch (mẫu số 06/HĐBC-HĐND); tiểu sử tóm tắt (mẫu 07/HĐBC-HĐND); bản kê khai tài sản, thu nhập (mẫu số 09/HĐBC).

Sơ yếu lý lịch cần có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc UBND cấp xã nơi thường trú. Mỗi bộ hồ sơ kèm 2 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm.

Người ứng cử kê khai đầy đủ, chính xác nội dung bằng cách viết tay hoặc đánh máy. Hồ sơ phải bảo đảm đúng các mẫu do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ.

File điện tử các mẫu văn bản có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn) và Sở Nội vụ (https://sonoivu.hochiminhcity.gov.vn).

Về giấy khám sức khỏe, người ứng cử đại biểu không chuyên trách không phải nộp kèm hồ sơ.

Riêng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hoạt động chuyên trách phải nộp kèm giấy khám sức khỏe. Kết luận đủ sức khỏe phải trong thời gian không quá 6 tháng tính đến tháng 3-2026.

Nơi khám sức khỏe là các bệnh viện hạng I của TP.HCM, gồm: BV Nguyễn Trãi, BV Nhân dân 115, BV Nhân dân Gia Định, BV Nguyễn Tri Phương, BV Bình Dân, BV Hùng Vương, BV Từ Dũ. Ngoài ra còn có BV Đa khoa Bà Rịa, BV Đa khoa Vũng Tàu, BV Đa khoa Bình Dương.

Người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 2 bộ hồ sơ tại Ủy ban bầu cử TP.HCM.

Người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nộp 1 bộ hồ sơ tại Ủy ban bầu cử TP.HCM.

Trước khi nộp hồ sơ, người ứng cử cần khai đơn và tiểu sử tóm tắt trên trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia.