Bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội 13/11/2025 15:44

Chiều 13-11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 27, nhằm xem xét, quyết định một loạt nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Theo đó, với 100% đại biểu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. Ảnh: VT

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi để tái cử.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, sinh năm 1971, quê Ứng Hòa, TP Hà Nội; trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Tây (cũ), Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư huyện Thanh Oai (cũ), Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Ngày 16-10-2025, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.