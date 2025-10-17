Bí thư Bùi Thị Minh Hoài: Không để Hà Nội mãi ùn tắc, ngập, ô nhiễm 17/10/2025 17:40

(PLO)- Bí thư Bùi Thị Minh Hoài khẳng định trong nhiệm kỳ mới, TP Hà Nội sẽ quyết tâm giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tại các dòng sông trên địa bàn.

Chiều 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã bế mạc sau ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ TP đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thông qua nghị quyết với nhiều mục tiêu, đột phá

Với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, hướng tới phát triển Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các văn kiện được thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đại hội giao Ban Chấp hành khóa XVIII tiếp thu, hoàn thiện và sớm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII gồm 75 người, là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, trí tuệ và năng lực lãnh đạo. Đồng thời, Đại hội bầu Đoàn đại biểu Hà Nội gồm 64 đại biểu chính thức, hai đại biểu dự khuyết và hai đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội XIV của Đảng.

Quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư

Nhấn mạnh định hướng trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII và toàn hệ thống chính trị Thủ đô sớm bắt tay triển khai Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa chương trình hành động ở từng địa phương, đơn vị với tinh thần “làm nhanh, làm đến cùng”.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó quyết tâm giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tại các dòng sông trên địa bàn Thủ đô.

Cạnh đó, người đứng đầu các cấp phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó, lắng nghe Nhân dân, phân cấp mạnh mẽ, kiểm tra, giám sát thường xuyên để tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong mọi lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến – anh hùng, tinh thần sáng tạo và ý chí tự cường để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, đáng sống, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô anh hùng – Thành phố vì hòa bình – Thành phố sáng tạo”.