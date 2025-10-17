Bí thư Bùi Thị Minh Hoài: Không để Hà Nội mãi ùn tắc, ngập, ô nhiễm

Chiều 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã bế mạc sau ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ TP đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Thông qua nghị quyết với nhiều mục tiêu, đột phá
Với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, hướng tới phát triển Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các văn kiện được thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Đại hội giao Ban Chấp hành khóa XVIII tiếp thu, hoàn thiện và sớm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.
Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII gồm 75 người, là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, trí tuệ và năng lực lãnh đạo. Đồng thời, Đại hội bầu Đoàn đại biểu Hà Nội gồm 64 đại biểu chính thức, hai đại biểu dự khuyết và hai đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội XIV của Đảng.
Quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư
Nhấn mạnh định hướng trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII và toàn hệ thống chính trị Thủ đô sớm bắt tay triển khai Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa chương trình hành động ở từng địa phương, đơn vị với tinh thần “làm nhanh, làm đến cùng”.
Bà Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó quyết tâm giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tại các dòng sông trên địa bàn Thủ đô.
Cạnh đó, người đứng đầu các cấp phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó, lắng nghe Nhân dân, phân cấp mạnh mẽ, kiểm tra, giám sát thường xuyên để tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong mọi lĩnh vực.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến – anh hùng, tinh thần sáng tạo và ý chí tự cường để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, đáng sống, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô anh hùng – Thành phố vì hòa bình – Thành phố sáng tạo”.
10 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển
Ngày 17-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành chương trình làm việc và thông qua Nghị quyết Đại hội. Dự Đại hội có 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ.
Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chỉ đạo.
Nghị quyết xác định chủ đề nhiệm kỳ mới là: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc".
Đại hội thống nhất năm bài học kinh nghiệm quan trọng, trong đó nhấn mạnh đổi mới tư duy lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, thường xuyên tổng kết thực tiễn để kịp thời điều chỉnh chính sách.
Nghị quyết nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, khoa học hàng đầu cả nước; đến năm 2045, là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống cao, GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.
Đại hội thông qua 43 chỉ tiêu chủ yếu, ba đột phá phát triển (thể chế, nhân lực chất lượng cao, hạ tầng hiện đại - thông minh) và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh.
Nghị quyết cụ thể hóa 7 nhiệm vụ Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Hà Nội thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.
Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng Thủ đô “văn hiến, văn minh, hiện đại, thanh bình, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc”, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.
100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội.