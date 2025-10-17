Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội 17/10/2025 09:03

(PLO)- Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, đã bầu bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Sáng 17-10, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (diễn ra vào tối 6-10).

Cụ thể, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII gồm 17 người. Việc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm dân chủ, khách quan và thống nhất cao.

Hội Nghị cũng bầu ra bí thư và bốn phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XVII, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Bốn phó Bí thư Thành ủy gồm các ông, bà: Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội; Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội;

Cũng tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, gồm 12 người.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên khoá XVII, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khoá XVIII.

Vào chiều qua (16-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đã bầu 75 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ XVIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để xem xét các nội dung theo thẩm quyền, quy định.