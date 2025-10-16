Tổng Bí thư chỉ ra những 'điểm nghẽn' của TP Hà Nội và giải pháp tháo gỡ 16/10/2025 12:51

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, TP Hà Nội cần tập trung tháo gỡ ngay các “điểm nghẽn” về đất đai, quy hoạch, ùn tắc giao thông, ô nhiễm... và triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Sáng 16-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu trước hơn 550 đại biểu, đại diện cho gần 500.000 đảng viên của Đảng bộ Thủ đô, Tổng Bí thư bày tỏ niềm vui mừng, trân trọng gửi lời chúc sức khỏe tới các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội.

Hà Nội đạt được nhiều kết quả toàn diện

Mở đầu bài phát biểu, Tổng Bí thư nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta… Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác”. Theo ông, đây vừa là vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm đặc biệt lớn lao của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội lần thứ XVIII là dịp để Hà Nội soi lại mình, đặt đúng mục tiêu, tạo khí thế và quyết tâm mới, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa ước nguyện của Bác Hồ về một Hà Nội “bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tổng Bí thư đặt ra hai câu hỏi chiến lược để Đại hội thảo luận, định vị tầm nhìn và hành động của nhiệm kỳ mới.

Thứ nhất, Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu, xứng đáng là Thủ đô của một nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng XHCN vào năm 2045.

Thứ hai, Đảng bộ TP sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ra sao để biến mục tiêu, quyết sách thành kết quả, để nhân dân Thủ đô cùng tham gia và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư đánh giá, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã giữ vững ổn định, nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều kết quả toàn diện.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 4 chỉ tiêu hoàn thành sớm 1-2 năm. Kinh tế Thủ đô tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước, quy mô kinh tế gấp 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, thu ngân sách gấp 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước.

Diện mạo Thủ đô ngày càng hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, với nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ. Giá trị văn hóa và con người Hà Nội được bảo tồn, lan tỏa, đặc biệt qua dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, góp phần làm rạng danh hình ảnh “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Thành phố vì hòa bình”.

Chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô không ngừng nâng cao, với chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất cả nước. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đặc biệt, mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố.

Tháo gỡ ngay các “điểm nghẽn”

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư cũng đồng tình với đánh giá của Đảng bộ TP Hà Nội về 6 nhóm hạn chế, yếu kém, cũng như các “điểm nghẽn” cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đó là chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa phát huy đúng vai trò động lực; hạ tầng kỹ thuật và đô thị phát triển chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và quản lý đô thị còn bất cập; ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm không khí, ô nhiễm sông hồ vẫn là những vấn đề dai dẳng; việc xây dựng nếp sống văn hóa, thanh lịch, văn minh – một đặc trưng của người Hà Nội – vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Một bộ phận cán bộ còn sợ sai, sợ trách nhiệm, làm theo kiểu “trung bình chủ nghĩa", “tư duy theo lối mòn”, không dám mạnh dạn đổi mới, đột phá. Thậm chí vẫn còn biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm cản trở sự phát triển của Thủ đô” - Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ rõ và đề nghị Đại hội cần phân tích sâu nguyên nhân của các hạn chế, từ đó xác định giải pháp và chủ trương cụ thể để xử lý dứt điểm, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của Hà Nội.

7 yêu cầu, nhiệm vụ

Trước những yêu cầu phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư gợi mở cho Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội bảy yêu cầu, nhiệm vụ.

Trước hết là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm. Đảng bộ Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nói đi đôi với làm; vì nhân dân phục vụ”.

Chính quyền hai cấp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, có kiểm soát. “Phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: Hà Nội đã nói là làm – làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thứ hai, Hà Nội cần đặt “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ và là căn cốt tạo nên bản lĩnh, trí tuệ, sức vươn của Thủ đô.

Theo Tổng Bí thư, sức mạnh của Hà Nội không chỉ nằm ở quy mô dân số hay GDP mà ở chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm. “Hà Nội phải được kiến tạo như một thành phố văn hiến – bản sắc – sáng tạo, hướng tới một Thủ đô văn minh – hiện đại – bền vững, nơi văn hiến là gốc rễ, bản sắc là điểm tựa, sáng tạo là động lực phát triển” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Hà Nội cần phát triển đồng bộ giữa văn hóa, không gian, kinh tế và con người; hình thành ba cực sáng tạo gồm di sản (Trung tâm nội đô lịch sử, không gian ven sông Hồng – thành Cổ Loa), tri thức (Các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đặc biệt là Đại học Quốc gia Hà Nội) và công nghệ (Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các khu đổi mới sáng tạo).

Tổng Bí thư nhấn mạnh đây sẽ là trục dẫn dắt sức sáng tạo của Thủ đô, “biến Hà Nội thành đô thị hội tụ quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Một nhiệm vụ khác là Hà Nội cần kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối và dẫn dắt phát triển. Thủ đô không thể chỉ điều chỉnh theo lối cũ mà phải chuyển từ “quản lý sang kiến tạo; từ chồng chéo, rời rạc sang đồng bộ, tích hợp; từ ngắn hạn sang bền vững”.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị Đại hội thảo luận, đưa vào Chương trình hành động nhiệm kỳ XVIII việc giải quyết dứt điểm bốn vấn đề kéo dài nhiều năm mà nhân dân mong đợi, gồm ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, vệ sinh, cảnh quan; ô nhiễm môi trường, nguồn nước, không khí; ngập úng tại đô thị và vùng ven.

“Mọi quyết sách phải dựa trên khoa học, được thử nghiệm và hiệu chỉnh trước khi triển khai, không vì cảm tính hay lợi ích cục bộ” - Tổng Bí thư nói.

Hà Nội cũng cần chuyển mạnh từ mô hình đơn cực tập trung sang đa cực, đa trung tâm. Thay vì dồn nén mọi chức năng vào khu nội đô đã quá tải, Hà Nội cần tổ chức lại không gian theo các cực phát triển liên kết bằng hạ tầng chiến lược. Trong đó, lõi trung tâm Hoàn Kiếm – Ba Đình giữ vai trò chính trị, văn hóa, bảo tồn di sản; cực Tây Bắc (Hòa Lạc) là trung tâm công nghệ cao, giáo dục – nghiên cứu; phía Nam tập trung công nghiệp, logistics; phía Đông phát triển thương mại, dịch vụ.

“Hạ tầng phải đi trước một bước, đồng bộ và thông minh – từ đường bộ, tàu điện ngầm, đường sắt, cảng sông, sân bay đến hạ tầng số” - theo Tổng Bí thư.

Cạnh đó, Hà Nội phải coi phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trục động lực then chốt giúp Hà Nội bứt phá trong giai đoạn mới, chuyển từ Thủ đô hành chính – chính trị thành trung tâm tri thức và sáng tạo hàng đầu quốc gia.

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội đang có đầy đủ điều kiện để đảm nhiệm vai trò này như hội tụ nhân lực chất lượng cao, hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ, các khu công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, cùng sự hiện diện của các tập đoàn trong nước và quốc tế như Viettel, FPT, Samsung, Qualcomm.

“Khi tất cả các thành phần được kết nối và vận hành đồng bộ trong cơ chế quản trị năng động, minh bạch, Hà Nội sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp vượt trội, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu bật nhiệm vụ Hà Nội phải lấy con người làm trung tâm, là điểm khởi đầu và đích đến của mọi chiến lược phát triển. Theo đó, Hà Nội phải hướng đến thành phố nhân văn, hạnh phúc, công bằng và văn minh, nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và thụ hưởng đầy đủ phúc lợi. Hà Nội cần đề cao tinh thần “thanh lịch, nghĩa tình, trách nhiệm”, xây dựng môi trường công vụ chuẩn mực, trong sạch, gần dân, coi đó là thước đo văn hóa ứng xử của Thủ đô.

Cuối cùng, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, coi “cảm giác an toàn, bình yên của người dân và du khách là thước đo của sự bình yên Thủ đô”. Đồng thời, đẩy mạnh đối ngoại, hợp tác vùng và quốc tế, tham gia mạng lưới các “Thành phố xanh – thông minh – sáng tạo”, qua đó nâng cao vị thế Hà Nội trên trường quốc tế.

Kết lại bài phát biểu, Tổng Bí thư khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cá nhân ông tin tưởng với tinh thần đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, đoàn kết và trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Nội sẽ vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu mới, xứng đáng với tầm vóc, vị thế của Thủ đô, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, sánh vai với các nước.