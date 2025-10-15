Bí thư Thành ủy Hà Nội: Lựa chọn cán bộ dám nghĩ, dám làm vào Ban Chấp hành khóa mới 15/10/2025 16:23

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu lựa chọn những cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo để bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-10 với sự tham dự của 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn Đảng viên Thủ đô.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, mở đầu cho một nhiệm kỳ phát triển mới, đầy khát vọng và trách nhiệm.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, mà còn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước quan tâm theo dõi.

Thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại phiên trù bị chiều 15-10.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Đại hội được tổ chức trong 3 ngày, từ 15 đến 17-10 sau thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và được Bộ Chính trị đồng ý.

Theo chương trình, phiên trù bị diễn ra chiều 15-10 sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số nội dung quan trọng trước khi bước vào phiên chính thức sáng 16-10.

Đại hội lần này sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV của Đảng.

“Các đại biểu cần nghiên cứu, đóng góp trí tuệ để làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành tựu TP đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Đặc biệt, cần đề xuất những giải pháp mang tính đột phá để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện nghiêm quy trình, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án nhân sự. Đề án đã được các cơ quan chức năng thẩm định và được Bộ Chính trị phê duyệt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin thêm, việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội, có trách nhiệm dẫn dắt toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

“Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của TP, nghiên cứu kỹ đề án, cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.