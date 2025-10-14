Hà Nội ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh, môi trường trong nhiệm kỳ mới 14/10/2025 15:29

(PLO)- Văn kiện Đại hội XVIII của Đảng bộ TP Hà Nội xác định rõ nội dung trọng tâm là ưu tiên xử lý môi trường, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân Thủ đô và phát triển hạ tầng hiện đại, thông minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-10, được xem là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Cùng với dự thảo Báo cáo chính trị, Hà Nội đã chuẩn bị song song dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, bảo đảm sau khi văn kiện Đại hội được thông qua là có thể triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Xác định khâu đột phá then chốt

Theo Thành ủy Hà Nội, thời gian qua Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII, cùng Thường trực Thành ủy liên tục tổ chức các cuộc họp để rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu văn kiện phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai, thể hiện tinh thần đổi mới, hành động và khát vọng phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ ưu tiên, dồn trọng tâm giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách như xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí, cải tạo sông hồ nội đô, phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và thực hiện các biện pháp hồi sinh sông Tô Lịch tháng 12-2024. Ảnh: VT

“Quan trọng là văn kiện phải tạo ra luồng gió mới, thu hút được nhân dân cùng tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh - quốc phòng của thành phố”, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Thành uỷ Hà Nội cho biết báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII có nhiều điểm mới, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, tài chính, kinh tế lớn của khu vực, có sức cạnh tranh cao và trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước tiên tiến.

Đặc biệt, mục tiêu cốt lõi của TP là mang lại hạnh phúc cho người dân, xây dựng Thủ đô thanh bình, văn minh và hiện đại.

Đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu đạt trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trên thế giới.

3 đột phá chiến lược: Thể chế – hạ tầng – nhân lực

Trong nhiệm kỳ mới, Hà Nội tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực đột phá chiến lược.

Về thể chế, TP sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô theo Luật Thủ đô (sửa đổi) 2024, tạo khung pháp lý đột phá để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế.

Văn kiện Đại hội XVIII của Đảng bộ TP Hà Nội xác định rõ sẽ ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Về hạ tầng, tập trung phát triển hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối, đặc biệt là hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số và mô hình đô thị TOD (phát triển định hướng giao thông công cộng).

Về nhân lực, tập trung phát triển, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, có cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia, nhân tài phục vụ phát triển Thủ đô.

Các nhiệm vụ, giải pháp được biên tập ngắn gọn, rõ ràng, gắn với dự án, công trình, sản phẩm cụ thể nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2030.

Cùng với Báo cáo chính trị, Hà Nội đã chuẩn bị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, gồm 62 nhiệm vụ, đề án về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 122 chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng tâm trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; 18 nhóm công trình, dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Điểm mới trong Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2026-2030 là được xây dựng sớm hơn 6 tháng so với nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo sau khi thông qua văn kiện là có thể triển khai ngay các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch…

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong đổi mới trong kỷ nguyên số; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc; góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra của đất nước.