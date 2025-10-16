Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự phiên khai mạc còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Theo chương trình, buổi sáng Đại hội diễn ra các nội dung quan trọng như: Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trình bày diễn văn khai mạc; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.
Buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành công tác nhân sự, gồm: thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII; biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo phương án được trình, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII sẽ gồm 75 ủy viên, tăng 4 người so với nhiệm kỳ trước; Ban Thường vụ gồm 17 thành viên và Thường trực Thành ủy có 5 thành viên.
Công tác nhân sự được xây dựng theo đúng Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch.
Trước đó vào chiều 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, đã tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, cùng với việc thảo luận các văn kiện, việc lựa chọn Ban Chấp hành Đảng bộ TP là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội.
Bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ quy trình của Đảng, được các cơ quan chức năng thẩm định và Bộ Chính trị phê duyệt.
“Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ đề án, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên để lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, vì sự phát triển chung của Thủ đô”, Bí thư Thành ủy nói.
Cũng tại phiên trù bị, Đại hội đã thông qua chương trình và quy chế làm việc, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 thành viên, Đoàn Thư ký gồm 3 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 thành viên.
Đại hội cũng nghe phổ biến quy định về bầu cử trong Đảng, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, và thực hiện một số nội dung quan trọng khác nhằm chuẩn bị cho phiên khai mạc chính thức.
Cũng trong chiều 15-10, Đại hội đã thông báo danh sách 11 đoàn đại biểu, đồng thời là 11 tổ thảo luận. Các tổ đã họp để phân công nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung cho phiên chính thức, khai mạc vào sáng 16-10.