Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quyết tâm xây dựng Thủ đô Văn Hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc 16/10/2025 09:46

Sáng 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đã long trọng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự phiên khai mạc còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, nhấn mạnh Đại hội lần này là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn cùng 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội sáng ngày 16-10. Ảnh: THÀNH VIẾT

Đại hội thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tri ân các bậc lão thành cách mạng, anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với nước.

Theo Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. TP đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bảo đảm mô hình chính quyền đô thị hai cấp hoạt động thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực phát triển của vùng và cả nước. Công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân không ngừng nâng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và sẽ có bài phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII vào sáng 16-10.

Hà Nội đã bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của đất nước, trong đó có lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Những sự kiện này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII, xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc.

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cho biết: “Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên".

Theo đó, bà đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, cụ thể hóa yêu cầu và kỳ vọng của Trung ương, của Tổng Bí thư, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô, xây dựng Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”.

Kết thúc bài phát biểu, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến Tổng Bí thư, các đại biểu và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.