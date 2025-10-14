Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường từ ngày 15 đến 17-10 14/10/2025 21:30

(PLO)- Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia để phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, từ ngày 15 đến 17-10.

Để bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự giao thông phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện quanh khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia từ ngày 15 đến 17-10.

Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội (nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm).

Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện ở một số tuyến đường từ 15 đến 17-10.

Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện, ngày 15-10: Từ 13 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 18 giờ.

Các ngày 16 và 17-10: Từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, từ 10 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 18 giờ.

Các tuyến đường bị ảnh hưởng: Công an TP Hà Nội tạm cấm ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 1,5 tấn trở lên và xe chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và phương tiện ưu tiên khác).

Đồng thời, hạn chế các phương tiện khác lưu thông trên các tuyến: Duy Tân, Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Trần Duy Hưng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Hướng đi thay thế: Hướng từ cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long: Theo tuyến Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn – Quốc lộ 32 – Tỉnh lộ 70 – Đại lộ Thăng Long (và ngược lại).

Hướng từ cầu Thăng Long đi cầu Thanh Trì: Đi theo tuyến Vành đai 3 trên cao (và ngược lại).

Hà Nội đã lắp đặt Camera AI lắp đặt trên tuyến phố Phạm Văn Bạch.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chủ động sắp xếp hành trình, tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi gặp đoàn xe ưu tiên, người điều khiển phương tiện cần nhanh chóng rẽ vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất đểnhường đường.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội được đề nghị căn cứ thông báo này để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường thuộc khu vực cấm, nhằm bảo đảm trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội.