Nhường đường tại nơi đường giao nhau như thế nào cho đúng? 06/10/2025 14:34

(PLO)- Nguyên tắc nhường đường khi đến đường giao nhau là chuyển hướng thì nhường xe đi thẳng, như vậy các xe có nhường đường nhau theo đúng quy định?

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Căn cứ theo Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau như sau:

Điều 22. Nhường đường tại nơi đường giao nhau

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

1. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới;

2. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

3. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.