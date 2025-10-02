Xe điện bị ngập có gây điện giật không? 02/10/2025 15:07

(PLO)- Nhiều người lo ngại ô tô điện, xe máy điện đi vào các vùng ngập sẽ gây điện giật nhưng theo chuyên gia việc này khó xảy ra.

Những ngày vừa qua, tại các tỉnh thành có ngập lụt, nhiều hình ảnh, video về các loại xe điện đi qua các vùng ngập. Nhiều người lo ngại, ô tô điện, xe máy điện có khả năng gây điện giật như các loại điện khác hay không.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: “Một lo ngại phổ biến là điện áp cao của pin xe điện (thường từ 400V đến 800V) có thể gây điện giật cho người tiếp xúc khi xe bị ngập. Thực tế, nguy cơ này rất thấp nhưng không phải không có”.

Ô tô điện đi vào vùng ngập tại Hà Nội. Ảnh: MXH

Theo vị PGS-TS, việc không gây điện giật như nhiều người nghĩ bằng những lý do sau đây:

Hệ thống cách điện an toàn: Pin xe điện được bọc trong lớp cách điện chắc chắn và đạt chuẩn IP67/IP69K, ngăn nước tiếp xúc với các mạch điện cao áp. Hệ thống quản lý pin (BMS) cũng tự động ngắt kết nối khi phát hiện rò rỉ hoặc ngập nước, giảm nguy cơ điện giật. Theo báo cáo từ Tesla và các thử nghiệm an toàn, xe điện ngập nước hiếm khi gây rò điện ra ngoài vỏ xe.

Rủi ro trong trường hợp hiếm: Nếu xe ngập quá lâu hoặc lớp cách điện bị hỏng (do va chạm hoặc sản xuất lỗi), nước mặn hoặc bẩn có thể làm rò rỉ dòng điện. Điện áp 800V là dòng một chiều (DC), ít gây giật hơn dòng xoay chiều (AC) nhưng vẫn nguy hiểm nếu tiếp xúc trực tiếp. Ví dụ, một số trường hợp ở Trung Quốc sau lũ lụt cho thấy xe điện bị ngập sâu trong nước muối có thể phát ra tia lửa hoặc cháy sau vài ngày. Vì vậy, tuyệt đối không chạm vào xe khi nước còn đọng, đặc biệt ở vùng nước mặn.

Cách xử lý an toàn: Nếu xe bị ngập, ngắt nguồn điện nếu có thể và không cố khởi động hoặc sạc xe. Gọi ngay dịch vụ cứu hộ chuyên nghiệp và tránh tiếp xúc trực tiếp cho đến khi xe được kiểm tra.