Từng cần 2 lượng vàng mới mua nổi xe máy Honda SH, nay 1 lượng đã còn dư 02/10/2025 11:39

(PLO)-Giá vàng liên tục tăng cao trong khi giá xe máy Honda SH khá ổn định đã tạo ra một sự chênh lệch thú vị. Hiện tại, chỉ cần bán một lượng vàng, người tiêu dùng không chỉ mua được xe mà còn dư ra một khoản tiền đáng kể.

Sáng 2-10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136 triệu đồng/lượng (mua vào) và 138 triệu đồng/lượng (bán ra). Theo giới phân tích, mức giá này tăng mạnh do ảnh hưởng từ đà đi lên của giá vàng thế giới

Việc giá vàng tăng đã tạo ra lợi thế cho những người đang nắm giữ kim loại quý này.

Trong khi đó, giá bán các mặt hàng giá trị khác như xe máy lại không có nhiều biến động. Đơn cử, mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH 125i phiên bản tiêu chuẩn hiện có giá niêm yết là 102 triệu đồng. Mức giá này khá ổn định trong thời gian qua.

Sự chênh lệch này dẫn đến một so sánh bất ngờ. Nếu như nhiều năm trước, khi giá vàng chỉ khoảng 50-60 triệu đồng/lượng, người dân phải cần đến hai lượng vàng mới mua được một chiếc SH, thì nay tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.

Cụ thể, nếu bán một lượng vàng với giá 138 triệu đồng, người mua có thể thanh toán đủ cho chiếc Honda SH 125i và còn dư lại 36 triệu đồng. Đây là một kịch bản ít ai ngờ tới, cho thấy giá trị của vàng đã gia tăng vượt trội so với nhiều loại tài sản khác.