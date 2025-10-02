Điểm mặt xe điện sạc pin nhanh hơn ăn sáng 02/10/2025 08:38

(PLO)- Dưới đây là những mẫu ô tô điện hàng đầu có khả năng sạc đầy 10-80% pin trong vòng chưa đầy 30 phút, dựa trên ước tính chính thức từ nhà sản xuất.

Hyundai Ioniq 6

Mẫu ô tô điện này có thời gian sạc (10-80%) là 18 phút. Ảnh: Hyundai.

Mẫu ô tô điện này có thời gian sạc (10-80%): 18 phút Ioniq 6 nổi bật với kiểu dáng sedan khí động học, đạt hệ số cản cực thấp 0,21. Hiệu suất này giúp ô tô điện đạt phạm vi hoạt động ấn tượng, lên đến 557 km (RWD). Xe sử dụng công nghệ sạc 350 kW, cho phép nạp năng lượng nhanh chóng.

Porsche Taycan

Thời gian sạc (10-80%): 18 phút là mẫu ô tô điện tiên phong của Porsche, Taycan (có cả bản sedan và wagon) mang lại khả năng vận hành và tốc độ đẳng cấp thương hiệu. Các bản cập nhật gần đây đã trang bị pin lớn hơn (97 kWh) và cải thiện đáng kể phạm vi hoạt động.

Genesis GV70 Electrified

Thời gian sạc (10-80%): 19 phút Electrified GV70 là phiên bản điện của mẫu crossover GV70. Ô tô điện này có khả năng tăng tốc cực nhanh, đạt 0-96 km/h dưới 4 giây ở chế độ Boost. Hiện tại, xe đã được nâng cấp lên bộ pin 84 kWh của Tập đoàn Hyundai, nâng phạm vi hoạt động theo EPA lên 429 km.

Hyundai Ioniq 5

Phiên bản 2025 được trang bị bộ pin 84 kWh lớn hơn, cho phép xe di chuyển tối đa 590 km Ảnh: Hyundai.

Thời gian sạc (10-80%): 20 phút Ioniq 5, từng đoạt giải Xe Thế giới của Năm 2022, được đánh giá là một mẫu ô tô điện toàn diện. Phiên bản 2025 được trang bị bộ pin 84 kWh lớn hơn, cho phép xe di chuyển tối đa 590 km. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên không phải của Tesla được tích hợp cổng NACS (tiêu chuẩn sạc của Tesla).

Kia EV6

Thời gian sạc (10-80%): 20 phút EV6 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ioniq 5, với thiết kế wagon thể thao và cảm giác lái thú vị. Tương tự Ioniq 5, Kia cũng đã nâng cấp EV6 lên bộ pin 84 kWh lớn hơn cho phiên bản 2025, giúp xe đạt quãng đường di chuyển lên đến 500 km.

Porsche Macan điện

Thời gian sạc (10-80%): 21 phút Porsche đang chuyển đổi thế hệ tiếp theo của dòng xe bán chạy nhất Macan thành SUV chạy hoàn toàn bằng điện. Ô tô điện này sở hữu bộ pin 95 kW, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 500 km. Macan EV có giá khởi điểm từ 78.000 USD.

Audi Q6 E-Tron

Mẫu xe này cung cấp phạm vi hoạt động hơn 483 km ở hầu hết các phiên bản. Ảnh: Audi.

Thời gian sạc (10-80%): 22 phút Q6 E-Tron là crossover điện cỡ nhỏ, lấp đầy khoảng trống giữa Q4 và Q8 E-Tron. Mẫu xe này cung cấp phạm vi hoạt động hơn 483 km ở hầu hết các phiên bản, với khả năng vận hành được đánh giá cao.

Mercedes CLA (Công nghệ EQ)

Thời gian sạc (10-80%): 22 phút CLA mới sẽ là một biến thể điện bên cạnh các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid. Mercedes tự tin tuyên bố CLA sở hữu công nghệ sạc siêu tiên tiến và có thể cung cấp thêm phạm vi hoạt động lên đến 322 km chỉ trong 10 phút khi sử dụng bộ sạc tương thích.

Kia EV9

Thời gian sạc (10-80%): 24 phút EV9 là SUV gia đình ba hàng ghế, đạt giải Xe Thế giới của Năm 2024. Với công suất lên đến 379 mã lực và khả năng chở tối đa bảy hành khách, EV9 là một lựa chọn đáng cân nhắc với mức giá phải chăng (khởi điểm từ 54.900 USD). Do sử dụng bộ pin lớn hơn (99,8 kWh), thời gian sạc 10-80% sẽ lâu hơn một chút so với các mẫu sedan và crossover cỡ nhỏ.

Hyundai Ioniq 9

Đây là một xe điện SUV 3 hàng ghế. Ảnh: Hyundai.

Thời gian sạc (10-80%): 24 phút Ioniq 9, dự kiến ra mắt vào năm 2026, là SUV điện ba hàng ghế. Ô tô điện này được trang bị bộ pin 110,3 kWh lớn hơn EV9, cho phép xe di chuyển xa hơn (lên đến 539 km).

Mẫu xe này cũng được trang bị cổng NACS riêng, cho phép kết nối với mạng lưới Tesla Supercharger mà không cần bộ chuyển đổi.

VinFast VF 6

Thời gian sạc (10-80%): Khoảng 29 phút, mẫu SUV hạng B này hướng đến đối tượng khách hàng trẻ và gia đình nhỏ. Dù có kích thước nhỏ gọn, VF 6 vẫn được trang bị khả năng sạc nhanh, giúp việc sử dụng xe điện hàng ngày trong đô thị cũng như các chuyến đi ngoại ô trở nên thuận tiện và linh hoạt.

VF 6 vẫn được trang bị khả năng sạc nhanh và nhiều công nghệ mới

Ngoài VF6 thì các dòng VF7, VF8 cũng được hãng công bố thời gian sạc từ 10-70% cũng dưới 30 phút.