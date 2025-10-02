Mua ô tô Toyota coi chừng là của Mazda và ngược lại 02/10/2025 10:28

Hãng ô tô Toyota và Mazda thực sự đã ký một biên bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2015, sau đó phát triển thành liên minh vốn với việc sở hữu chéo cổ phần vào năm 2017.

Ngoài việc cung cấp xe cho nhau trên cơ sở OEM, hai công ty cũng đã xây dựng các mối quan hệ hợp tác đa dạng trong lĩnh vực xe điện và xây dựng phần mềm trên xe.

Trong bối cảnh hiện nay, với rất nhiều yếu tố đa dạng trong việc chế tạo ô tô như nền tảng (platform), hệ truyền động (powertrain), hệ thống treo và các vấn đề an toàn, việc các nhà sản xuất ô tô phải hợp tác để tồn tại là điều tất yếu.

Điều này cũng đúng với Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Toyota đã hợp tác với nhiều công ty qua nhiều năm, bao gồm BMW và Subaru, cũng như các công ty không phải nhà sản xuất ô tô như Aisin và Denso .

Theo Best Car, Chủ tịch Toyota Akio Toyoda, và Chủ tịch Mazda,Masahiro Moro, được cho là rất hợp nhau, được xem là những lãnh đạo công ty thực sự biết lái xe và nắm vững các cuộc đua cạnh tranh. Đây có thể là lý do tại sao hai công ty có mối quan hệ tốt như vậy.

Ông Toyoda đã từng đua chiếc LFA và GR86 tại giải đua 24 giờ Nurburgring và lái xe đua đường trường (rally cars) tại Nhật Bản.Trong khi đó, ông Moro đã tham gia cuộc đua MX-5 Media 4 giờ thường niên của Nhật Bản trong hơn một thập kỷ.

Thế hệ tiếp theo của GR86 của Toyota và MX-5 của Mazda sẽ được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa Toyota và Mazda.

Khi nói về xe thể thao, tầm ảnh hưởng của MX-5 đối với ngành công nghiệp là không thể phủ nhận. Nó đã giúp khơi mào cơn sốt xe roadster vào đầu những năm 90, dẫn đến sự ra đời của các mẫu xe như Porsche Boxster, BMW Z3, Mercedes SLK và Audi TT.

Sự hợp tác mới nhất sẽ đảm bảo việc phát triển và sản xuất liên tục của chiếc roadster bán chạy nhất thế giới này, cũng như chiếc coupe GR86 của ô tô Toyota.