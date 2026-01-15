Giá thuê xe tự lái Tết 2026: Không tăng nhưng bắt buộc thuê trên 10 ngày 15/01/2026 07:41

(PLO)- Xe cho thuê tự lái còn nhiều nhưng chuyên gia khuyến cáo người dân cần xác định sớm nhu cầu để tránh rủi ro bị lừa đảo hoặc không còn xe phù hợp với gia đình.

Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, thị trường cho thuê xe tự lái tại TP.HCM đã bắt đầu nhộn nhịp. Dù nhu cầu tăng cao nhưng ghi nhận cho thấy giá thuê năm nay vẫn giữ mức ổn định so với các kỳ nghỉ trước đó.

Khách "chốt đơn" sớm để nhận ưu đãi

Theo khảo sát của PV, dù còn cách Tết Nguyên đán 2026 một khoảng thời gian khá dài nhưng nhiều người dân đã bắt đầu khảo sát giá và xuống tiền đặt cọc để đảm bảo có phương tiện đi lại. Việc đặt xe sớm không chỉ giúp khách hàng chọn được dòng xe ưng ý mà còn nhận được những ưu đãi về tài chính.

Vẫn còn nhiều xe để người dân thuê theo hình thức tự lái dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: TN

Trao đổi với PLO, ông Chu Phát Đạt, Giám đốc nền tảng đặt xe Ibookcar, cho biết đơn vị này đã nhận đặt cọc khoảng 30-40% lượng xe và năm nay lượng xe đặt chậm hơn so với các năm trước.

"Khách đặt cọc sớm chủ yếu là những người đã có kinh nghiệm hoặc khách quen. Những khách hàng này khi đặt sớm sẽ được giảm giá từ 1-2 triệu đồng", ông Đạt thông tin.

Cũng theo ông Đạt, nếu người dân không chủ động đặt sớm thì nguy cơ không có xe là rất cao vì thị trường này năm nào cũng rơi vào tình trạng "cháy xe" từ sớm.

Giá thuê ổn định, không tăng so với năm trước

Trong bối cảnh giá vé máy bay, vé tàu hỏa và xe khách dịp Tết 2026 đều có xu hướng tăng so với các năm trước thì giá thuê xe tự lái lại ghi nhận sự ổn định.

Giá thuê xe tự lái năm nay không có nhiều biến động. Ảnh: TN

Mặc dù mức giá ngày Tết có sự chênh lệch đáng kể so với ngày thường (tăng khoảng 50%) nhưng so với khung giá của các kỳ nghỉ Tết năm trước thì không có biến động.

Phân khúc xe 4-5 chỗ (VinFast Fadil, Hyundai i10, Toyota Vios...): Ngày thường có giá từ 600.000 - 700.000 đồng/ngày, vào dịp Tết dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/ngày. Đây là phân khúc được ưa chuộng nhất do mức giá phù hợp với túi tiền của đa số người dân.

Phân khúc xe 7 chỗ và SUV (Toyota Fortuner, Ford Everest, Hyundai SantaFe...): Ngày thường từ 800.000 - 1 triệu đồng/ngày, dịp Tết tăng lên khoảng 1,8 triệu đến gần 2 triệu đồng/ngày.

Một đặc điểm chung của thị trường thuê xe Tết là các đơn vị thường không nhận cho thuê ngắn ngày. Các đơn vị yêu cầu khách hàng phải ký hợp đồng từ 10 ngày trở lên.

Lý giải về quy định này, đại diện doanh nghiệp cho biết việc cho thuê theo gói dài ngày vừa giúp đơn vị dễ quản lý vận hành, vừa phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân khi về quê hoặc đi du lịch dài ngày trong suốt kỳ nghỉ Tết.