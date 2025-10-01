Hiểu đúng quy định được gia hạn chuyển sang tài khoản giao thông đến 31-12 01/10/2025 19:19

(PLO)- Nhiều chủ xe là cá nhân hiểu sai việc gia hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông được gia hạn đến 31-12-2025.

Mới đây thông tin về việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông được gia hạn đến 31-12-2025 khiến nhiều người vui mừng. Tuy nhiên, nhiều chủ xe hiểu sai việc gia hạn này được áp dụng cho tất cả các xe.

Anh HVM (ngụ TP.HCM) cho biết: “Ngày hôm qua tôi có thấy thông tin được gia hạn chuyển sang tài khoản giao thông đến 31-12-2025 nên tôi rất vui mừng, tôi nghĩ rằng xe mình cũng trong diện này nên chưa chuyển đổi”.

Chủ xe là cá nhân vẫn cần hoàn tất chuyển đổi sang tài khoản giao thông và liên kết phương tiện thanh toán. Ảnh: VETC

Theo văn bản của Cục Đường bộ, Cục đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiếp tục duy trì tài khoản thu phí của doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thời gian áp dụng kéo dài đến trước ngày 31-12-2025, trong khi chờ hoàn thiện giải pháp kỹ thuật cho nhóm đối tượng này.

Như vậy, theo Nghị định 119/2024, chủ xe là cá nhân vẫn cần hoàn tất chuyển đổi sang tài khoản giao thông và liên kết phương tiện thanh toán (Ví VETC).

"Việc lùi thời hạn đến 31-12-2025 chỉ áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân là người nước ngoài. Anh/chị vui lòng thực hiện chuyển đổi sớm để đảm bảo dịch vụ ETC không bị gián đoạn sau 1-10-2025"- VETC khuyến cáo.

Do đó, từ hôm nay (1-10), ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua các trạm thu phí. Quy định này được áp dụng theo Nghị định 119/2024, nhằm thúc đẩy số hóa và minh bạch hóa hệ thống thu phí đường bộ.

Hiện nay, đơn vị VETC đang hỗ trợ các chủ xe chuyển đổi tài khoản tại nhiều điểm trạm thu phí. Ảnh: VETC

Trước đây Nghị định 123/2021 quy định phạt xe không gắn thẻ đầu cuối hoặc gắn thẻ mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí ETC. Mức phạt từ 2-3 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Tuy nhiên, Nghị định 168/2024 hiện chỉ quy định phạt xe không gắn thẻ đầu cuối đi vào làn ETC, không phạt xe đã dán thẻ mà tài khoản không đủ tiền trả phí đi vào làn ETC.