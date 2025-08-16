3 cách chuyển đổi tài khoản ePass sang tài khoản giao thông online dễ dàng 16/08/2025 11:05

(PLO)- Nếu chủ xe ô tô chưa chuyển đổi tài khoản ePass sang tài khoản giao thông online có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây.

3 cách chuyển đổi tài khoản ePass sang tài khoản giao thông online

Theo khoản 4 Điều 31 và khoản 6, 7 Điều 36 Nghị định 119/2024 thì trước ngày 1-10-2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí.

Chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông trước ngày 1-10. Ảnh: NHƯ NGỌC

Trên thực tế, tài khoản giao thông có thể hiểu như ví điện tử hoặc liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng đã định danh. Dưới đây là hướng dẫn chuyển đổi tài khoản ePass sang tài khoản giao thông mà người dùng có thể tham khảo:

Cách 1: Liên kết tài khoản ePass với Viettel Money từ app ePass

Bước 1: Truy cập vào App ePass, Chọn “Quản lý nguồn tiền”.

Bước 2: Chọn “Thêm tài khoản liên kết”, Chọn hình thức “Viettel Money”.

Bước 3: Nhập mật khẩu của tài khoản, Viettel Money đang đăng nhập.

Bước 4: Lựa chọn nguồn tiền thanh toán có trong Viettel Money.

Bước 5: Thông báo đã liên kết tài khoản, ePass với Viettel Money thành công.

Cách 2: Liên kết tài khoản ePass với Viettel Money từ app Viettel Money

Bước 1: Truy cập vào App Viettel Money, Chọn “Xem tất cả” để tìm ePass.

Bước 2: Tìm kiếm hoặc kéo xuống và chọn phần “Xe qua trạm ePass”.

Bước 3: Ở giao diện, chọn “Liên kết ngay” để liên kết Viettel Money với ePass.

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin theo “Số hợp đồng” hoặc “Biển số xe”.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin và nhập mã OTP được gửi về số điện thoại. Hệ thống báo liên kết thành công.

3 cách chuyển đổi tài khoản mà người dùng có thể dễ dàng thực hiện. Ảnh: THY NHUNG

Cách 3: Liên kết tài khoản ePass với thẻ Visa từ app ePass

Bước 1: Truy cập vào App ePass. Chọn “Quản lý nguồn tiền”.

Bước 2: Chọn “Thêm tài khoản liên kết”. Chọn “Thẻ tín dụng quốc tế”.

Bước 3: Điền thông tin thẻ Visa của bạn và nhấn “Liên kết ngay”.

Bước 4: Nhập mã OTP từ ngân hàng gửi về số điện thoại để xác nhận liên kết.

Bước 5: Hệ thống thông báo liên kết thẻ Visa với tài khoản ePass thành công.

Trước 1-10-2025 những ai phải mở tài khoản giao thông?

Theo khoản 4 Điều 11 Nghị định 119/2024 thì đối tượng mở tài khoản giao thông bao gồm:

- Chủ phương tiện là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Chủ phương tiện là tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 119/2024, chủ phương tiện là chủ sở hữu phương tiện hoặc cá nhân, tổ chức khác được chủ sở hữu phương tiện giao quyền chiếm hữu, sử dụng phương tiện thuộc đối tượng phải thu các loại phí, giá, tiền dịch vụ liên quan đến hoạt động giao thông của phương tiện. Chủ phương tiện đồng thời là chủ tài khoản giao thông, chủ phương tiện thanh toán được quy định tại Nghị định 119/2024.

Như vậy, cá nhân và tổ chức là sở hữu phương tiện hoặc cá nhân, tổ chức khác được chủ sở hữu phương tiện giao quyền chiếm hữu, sử dụng phương tiện thuộc đối tượng phải thu các loại phí, giá, tiền dịch vụ liên quan đến hoạt động giao thông của phương tiện phải mở tài khoản giao thông theo quy định trước ngày 1-10-2025.