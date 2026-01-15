Hiểu đúng 7 nguyên tắc dưới đây để được bồi thường bảo hiểm xe ô tô 15/01/2026 10:22

(PLO)-Khi đòi bồi thường bảo hiểm, các chủ xe cần hiểu đúng các thông tin này để không mất tiền như tạm giữ phương tiện, xử phạt hành chính, tự thỏa thuận bên thứ ba bị bảo hiểm chế tài.

Chuyên gia bảo hiểm Nguyễn Khắc Xuân chia sẻ một số thay đổi về pháp luật bảo hiểm mà nhiều chủ xe nhầm lẫn. Để hiểu thêm các quy định này, các chủ xe có thể tham khảo 7 thông tin dưới đây:

Bồi thường bảo hiểm không cần hồ sơ bên Công an

Theo chuyên gia Nguyễn Khắc Xuân, nhiều người cho rằng khi đòi bồi thường bảo hiểm không có hồ sơ công an, bảo hiểm sẽ không bồi thường nhưng theo quy định thì đó là chủ xe đang hiểu sai.

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm (KDBH) và chính Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) quy định công ty bảo hiểm phải tự giám định hiện trường xác minh nguyên nhân tai nạn chứ không được đòi hồ sơ công an. Có thể một số nhân viên giám định đòi chủ xe cung cấp văn bản này nhưng thực tế là không cần thiết.

Tai nạn tại Hà Nội. Ảnh: ĐẮC LAM

Hồ sơ công an là tài liệu của cơ quan công an để xử lý hành chính/hình sự vụ tai nạn giao thông (TNGT). Đó chỉ là tài liệu tham khảo (nếu có) để công ty bảo hiểm xác định nguyên nhân thiệt hại.

Thông tư 72/2024 của Bộ Công an quy định về việc giải quyết TNGT đã bỏ quy định cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm, nên việc đòi hồ sơ công an khi bồi thường bảo hiểm là không đúng quy định.

Không bị giữ xe đến 2 tháng khi báo Công an

Theo quy định Khoản 4 Điều 10 Thông tư 72/2024 nếu bạn không có lỗi trong vụ TNGT, CSGT sẽ trả lại xe ngay sau khi khám nghiệm phương tiện.

Sau khi kết thúc khám nghiệm phương tiện giao thông, xác định người điều khiển phương tiện không có lỗi và không vi phạm các quy định khác của pháp luật thì phương tiện giao thông phải được trả ngay cho chủ sở hữu hoặc người điều khiển phương tiện. Nghiêm cấm việc giữ phương tiện giao thông của các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông để làm căn cứ giải quyết bồi thường thiệt hại.

Trường hợp nếu bạn có lỗi, tạm giữ theo luật xử lý vi phạm hành chính, thời hạn tạm giữ 7 ngày, nếu vụ việc phức tạp cần điều tra xác minh thì không quá 60 ngày.

Nếu vụ án có yếu tố hình sự thì CSGT chuyển hồ sơ và phương tiện qua cảnh sát điều tra giải quyết theo luật tố tụng hình sự.

Hiểu sai khi nạn nhân không bãi nại nên CSGT không ra được hồ sơ TNGT

Khoản 1 Điều 17 Thông tư 72/2024 của Bộ Công an quy định CSGT phải giải quyết vụ TNGT trong vòng 7 ngày. Nếu cần giám định chuyên môn, xác minh thì phải gia hạn bằng văn bản, nếu phức tạp phải điều tra không quá 60 ngày và phải có quyết định gia hạn, cho dù bên liên quan có đến để giải quyết hay không

Hiểu sai khi không thỏa thuận dân sự được thì CSGT không giải quyết

CSGT không yêu cầu các bên thỏa thuận, chỉ đề nghị, CSGT chỉ ghi nhận thỏa thuận dân sự giữa các bên. Nếu các bên không thỏa thuận được thì bạn đề nghị CSGT giải quyết tai nạn theo Thông tư 72/2024 và ghi vào biên bản là không thỏa thuận được, các bên tự giải quyết tại tòa án.

Nạn nhân không bãi nại không được trả xe là sai

Việc tạm giữ phương tiện theo quy định ở mục 2 nêu trên. Khoản 4 ĐIều 10 Thông tư 72/2024 cũng nghiêm cấm việc giữ phương tiện giao thông của các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông để làm căn cứ giải quyết bồi thường thiệt hại.

Hiểu sai về lỗi vi phạm

Theo quy định của Nghị định 168/2024, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe gây tai nạn mới phạt tới 22 triệu đồng, còn nếu không giữ khoảng cách gây va chạm thì chỉ phạt 2 đến 3 triệu đồng (áp dụng với ô tô).

Sự khác nhau giữa va chạm giao thông và tai nạn giao thông là tuỳ vào mức độ thiệt hại người, tài sản. Và thiệt hại ở đây là thiệt hại của người khác chứ không phải thiệt hại xe của mình. Tự đâm vào vật cố định không có lỗi này.

Nếu CSGT không giải quyết theo quy định trên thì sao: Làm đơn khiếu nại, lần 1,2,3 từ Công an cấp xã tới tỉnh, Cục CSGT. Không được giải quyết bạn có thể khởi kiện ra tòa hành chính.

Hiện trường một vụ tai nạn khác tại Hà Nội. Ảnh: ĐẮC LAM

Tự thỏa thuận với bên thứ ba sẽ bị bảo hiểm chế tài 100% là sai

Quy tắc bảo hiểm chỉ chế tài khi chủ xe không bảo lưu quyền đòi bên thứ ba cho công ty bảo hiểm chứ không có chế tài lỗi tự thỏa thuận. Không ai được phép cấm các bên thảo thuận. Chủ xe có quyền thỏa thuận thoải mái, trong thỏa thuận vẫn bảo lưu quyền đòi bên có lỗi cho công ty bảo hiểm.

Trước khi thỏa thuận hãy thông báo (bằng văn bản, tin nhắn làm bằng chứng) yêu cầu công ty bảo hiểm hướng dẫn hoặc tham gia thỏa thuận với bên thứ ba.