Cấm phương tiện đi vào làn ô tô trên đường Lê Lợi, phường Sài Gòn trong 5 ngày

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ, Phòng CSGT (PC08) - Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh giao thông tại làn xe ô tô trên đường Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Cụ thể, cấm phương tiện đi vào làn xe ô tô trên đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Pasteur). Thời gian cấm xe từ 0 giờ ngày 4-9 đến 23 giờ ngày 8-9.

Các phương tiện không được di chuyển vào làn xe ô tô trên đường Lê Lợi từ 0 giờ ngày 4-9 đến 23 giờ ngày 8-9. Ảnh: NHƯ NGỌC

Lộ trình thay thế:

Người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

PC08 lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.