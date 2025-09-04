Cảnh sát Giao thông TP.HCM đảm bảo lưu thông cho học sinh, sinh viên tựu trường 04/09/2025 16:49

Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) - Công an TP.HCM cho biết, bước vào năm học mới, các loại phương tiện tham gia giao thông có sự gia tăng đột biến, đặc biệt là vào giờ cao điểm. PC08 sẽ chỉ đạo các đơn vị đội/trạm đồng loạt ra quân triển khai thực hiện các giải pháp để tăng cường bảo đảm TTATGT cho học sinh, sinh viên.

Sáng ngày 4-9, Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT - Công an TP.HCM đã họp và chỉ đạo các đơn vị đội/trạm đồng loạt ra quân. Ảnh; PC08

Căn cứ thực tế địa bàn đảm trách, các đơn vị đội/trạm chủ động rà soát các điểm phức tạp về TTATGT, từ đó xây dựng phương án bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các tuyến đường, khu vực xung quanh các trường học, không để xảy ra tình trạng người và phương tiện lấn chiếm lòng, lề đường, dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây cản trở giao thông.

Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến lứa tuổi học sinh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo TTATGT tại các cổng trường học, tuyến đường có lưu lượng học sinh di chuyển đông và vào khung giờ đi học, tan học.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc cung cấp đầy đủ thông tin học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về TTATGT; các bãi xe của trường nhận trông, giữ cho học sinh không đủ điều kiện để phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý nghiêm theo quy định.

Cảnh sát Giao thông TP.HCM sẽ đảm bảo lưu thông mùa tựu trường. Ảnh: PC08

Nhằm xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT cho học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, PC08 chủ động phối hợp với các trường học tổ chức đa dạng nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT.

Trong năm học mới, các đơn vị đội/trạm và trường học tiếp tục duy trì việc triển khai thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Thông qua mô hình này huy động sự tham gia của các lực lượng khác trong và ngoài ngành công an (công an cấp xã, dân quân địa phương, các hội, đoàn và lực lượng tình nguyện…) vào mục tiêu bảo đảm TTATGT, xây dựng môi trường giao thông an toàn, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT.