Công an TP.HCM hướng dẫn người dân 'né kẹt xe' dịp lễ Quốc khánh 2-9 28/08/2025 15:52

(PLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM khuyến cáo người dân một số vấn đề cần lưu ý khi lưu thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9-2025.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM thông báo dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay diễn ra từ ngày 30-8-2025 đến hết ngày 2-9-2025, dự báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn TP sẽ gia tăng đột biến, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ, khu vực bến xe, nhà ga, sân bay.

Ngoài ra, tại khu vực cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 và nút giao Tân Vạn (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch) thuộc Dự án đường Vành đai 3 đang triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp công trình vì vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người dân qua các khu vực này.

PC08 hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp dịp nghỉ lễ 2-9.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài, PC08 thông tin đến người dân một số lộ trình di chuyển như sau:

Cầu Bình Triệu 1 (từ ngày 26-8-2025 đến ngày 30-11-2025):

Cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1.

* Lộ trình lưu thông thay thế:

+ Lộ trình 1: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (Phường Bình Thạnh)

→ Cầu Bình Triệu 2 → đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (Phường Hiệp Bình).

+ Lộ trình 2: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (Phường Bình Thạnh)

→ đường Đinh Bộ Lĩnh → đường Nguyễn Xí → đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (Phường Hiệp Bình).

Cầu Bình Triệu 2 (từ ngày 26-8-2025 đến ngày 30-11-2025):

Điều chỉnh tổ chức lưu thông 2 chiều xe như sau:

- Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng: các loại xe ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5 m (cấm xe 2-3 bánh lưu thông).

- Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh:

+ Làn xe 1 sát lề bộ hành bên phải: xe 2-3 bánh, xe ô tô con.

+ Làn xe 2 sát dải phân cách bên trái: các loại xe ô tô.

Người dân cần tìm hiểu các đoạn đường có thể gây ùn tắc.

Khu vực thi công Dự án Vành đai 3 (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch):

Từ ngày 19-8-2025, đoạn Vành đai 3 từ cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây tại Km8 + 512 đến cầu Nhơn Trạch đã được thông xe, trong đó có 1 km Vành đai 3 thuộc địa giới TP.HCM.

- Chỉ có 2 lối để vào Vành đai 3 gồm: Km8 + 512 cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và từ cầu Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai hướng về cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

- Tổ chức giao thông đoạn từ cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đến cầu Nhơn Trạch (địa phận TP.HCM) cấm xe tải trên 1,5 tấn và cấm xe khách trên 16 chỗ.

Lộ trình lưu thông thay thế:

- Lộ trình từ TP.HCM đi Đồng Nai qua cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây

+ Lộ trình 1: TP.HCM → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào Vành đai 3 → Cầu Nhơn Trạch → Tỉnh Đồng Nai (đoạn đường cấm xe tải trên 1,5 tấn và cấm xe khách trên 16 chỗ; đồng thời có một đoạn 320 m đường cong, trải đá, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, đảm bảo tốc độ theo biển báo dưới 30 km/h).

+ Lộ trình 2: TP.HCM → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào nút giao Đường 319 →Tỉnh Đồng Nai.

+ Lộ trình 3: TP. HCM – cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình khác từ TP.HCM đi Đồng Nai (khi hạn chế phương tiện lên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây)

+ Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

+ Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Liên Phương → rẽ trái đường D1 → Khu Công nghệ cao → rẽ phải Võ Nguyên Giáp → đi thẳng Đỗ Mười → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

+ Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → cuối đường vào Phà Cát Lái → Đồng Nai.

PC08 lưu ý người điều khiển phương tiện chọn lộ trình di chuyển phù hợp, khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.

Lưu thông khi qua bến phà, nhà ga

Ngoài ra, nếu có nhu cầu đến đặc khu Côn Đảo trong dịp lễ, cơ quan chức năng khuyến khích người dân di chuyển bằng đường hàng không hoặc sử dụng phương tiện khác để lưu thông. Cụ thể như sau:

Tàu METRO, từ TP.HCM đến Bến tàu cao tốc Vũng Tàu:

Bắt đầu từ Bến Bạch Đằng (10B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM) và kết thúc tại Bến tàu cao tốc Vũng Tàu (1A Trần Phú, phường Vũng Tàu, TP.HCM).

Bến phà Bình Khánh (Nhà Bè – Cần Giờ):

Thời gian hoạt động 24/24, cho tất cả các loại phương tiện có trọng tải: 25 tấn, chiều cao không quá 4m, thời gian qua phà: 15 phút/lượt.

Bến phà Vũng Tàu (Cần Giờ - Vũng Tàu)

- Thời gian: 6 giờ đến 20 giờ (thứ Hai đến thứ Sáu) và 6 giờ đến 21 giờ (thứ Bảy, Chủ Nhật), cho tất cả các loại xe có trọng tải: 25 tấn, chiều cao không quá 4m, thời gian qua phà: 35 đến 40 phút/lượt.

- Hai đầu phà Bình Khánh và phà Vũng Tàu xuất phát cùng giờ, cách nhau 01 giờ, theo lộ trình di chuyển TP.HCM đi Vũng Tàu như sau: Đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ) → Cầu Phú Xuân → Phà Bình Khánh → đường Rừng Sác → đường Lương Văn Nho → đường Tắc Xuất → Bến phà Vũng Tàu. Chỉ có một lộ trình hướng trung tâm TP.HCM đi phường Vũng Tàu và Vũng Tàu đi TP.HCM, tổng chiều dài lộ trình phà Bình Khánh đến phà Vũng Tàu là 42 km; thời gian di chuyển 50 phút.

PC08 hướng dẫn chi tiết lộ trình thay thế.

Tại khu vực trung tâm TP, dự kiến lưu lượng người đổ về tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí sẽ tăng cao. Người dân khi tham gia giao thông cần chú ý tuân thủ hệ thống đèn tín hiệu, chỉ dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời hạn chế sử dụng xe cá nhân nếu không thực sự cần thiết. Khuyến khích sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện nhằm giảm tải áp lực cho hạ tầng giao thông.

Đối với người dân từ các tỉnh trở lại TP sau kỳ nghỉ lễ, cần tính toán thời gian di chuyển hợp lý để tránh tình trạng dồn phương tiện vào buổi tối ngày cuối kỳ nghỉ...

PC08 sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác phân luồng, hướng dẫn và xử lý tình huống nhằm đảm bảo thông suốt. Người dân khi có bất kỳ thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình TTATGT, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn TP, có thể liên hệ qua:

- Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521;

- Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08;

- Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn;

Hoặc Trang Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông TP.Hồ Chí Minh” để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.