TP.HCM điều chỉnh giao thông trên đường Võ Chí Công, tài xế cần chú ý 03/09/2025 18:04

(PLO)- TP.HCM đưa ra nhiều phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng vừa có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ cho biết phương án phân luồng giao thông trên đã được Sở Xây dựng thông qua.

TP.HCM điều chỉnh giao thông trên đường Võ Chí Công, phường Cát Lái. Ảnh: ĐT

Cụ thể, điều chỉnh biển báo phân làn đường trên đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến đường số 98, hướng lưu thông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái.

Trong đó, làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường tổ chức cho các xe ô tô tải trên 5 tấn, xe sơ-mi rơ-moóc.

Làn đường bên phải sát dải phân cách bên: tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách, xe ô tô tải từ 5 tấn trở xuống.

Làn đường bên phải ngoài cùng tổ chức cho các xe 2,3 bánh, xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống.

Đồng thời, điều chỉnh biển báo phân làn đường trên đường Võ Chí Công (đoạn từ đường số 98 đến cầu vượt nút giao Mỹ Thủy, hướng lưu thông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái như sau:

Làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường tổ chức cho các xe ô tô lưu thông lên cầu vượt nút giao Mỹ Thủy. Làn đường giữa tổ chức cho các xe ô tô lưu thông lên cầu vượt nút giao Mỹ Thủy và đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2.

Làn đường sát dải phân cách bên: tổ chức cho các xe ô tô đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2.

Làn đường bên phải ngoài cùng: tổ chức cho các xe 2,3 bánh, xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống.

Trung tâm đề nghị Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn thực hiện treo băng rôn, điều chỉnh hệ thống biển báo, khung hạn chế chiều cao trên phần đường hỗn hợp. Thời gian hoàn thành trước ngày 13-9.

Đề nghị Công ty CP Công trình Cầu Phà TP.HCM thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, khung hạn chế chiều cao trên phần đường hỗn hợp phạm vi cầu Kỳ Hà 1, hướng từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy. Thời gian hoàn thành trước ngày 13-9.