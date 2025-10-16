Giới thiệu 86 người để bầu 75 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII 16/10/2025 16:17

(PLO)- Chiều ngày 16-10, Đại hội đại biểu TP Hà Nội lần thứ XVIII đã thông qua danh sách giới thiệu 86 người để bầu ra 75 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII.

Chiều nay 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước khi thông qua danh sách giới thiệu nhân sự để bầu ra Ban Chấp hành khoá mới, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong, cho biết Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030 đã được Bộ Chính trị xem xét, thống nhất phê duyệt.



Nhân sự phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn, 6 yêu cầu

Theo đó, nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030 phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung, theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị khóa XII, trong đó nhấn mạnh một số nội dung.

Một là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

Hai là, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ.

Ba là, có năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tầm nhìn mới, tư duy toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động vì Hà Nội.

Bốn là, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Năm là, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng.

Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên, nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII cần đáp ứng thêm các yêu cầu sau: Là những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ TP về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; Có ý thức trách nhiệm, kiến thức toàn diện để tham gia xây dựng các chủ trương, định hướng lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP.

Có năng lực cụ thể hóa, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, nghị quyết của Trung ương và các chủ trương, nghị quyết của Thành phố trong lĩnh vực được phân công phụ trách; Có khả năng đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô.



Cơ cấu nhân sự để bầu Ban Chấp hành khoá mới

Đoàn Chủ tịch cho biết, trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII cần có cơ cấu hợp lý về: Ba độ tuổi; Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; Phân bố giữa các lĩnh vực, địa bàn, khối công tác.

Nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, việc giới thiệu nhân sự Thành ủy viên được thực hiện đối với những đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có thể được phân công phụ trách các lĩnh vực:

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông tin về cơ cấu nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác xây dựng Đảng; Công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Các cơ quan trọng yếu của Nhà nước ở Thành phố; Các xã, phường; Lực lượng vũ trang.

Theo đó, cơ cấu cụ thể của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XVIII như sau: Thường trực Thành ủy gồm Bí thư Thành ủy và các Phó Bí thư, tổng số 5 người.

Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy cơ cấu 9 người, trong đó: Ban Tổ chức Thành ủy 2; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 2; Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy 2; Ban Nội chính Thành ủy 2; Văn phòng Thành ủy 1.

Thường trực HĐND TP và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP (gồm các Phó Chủ tịch HĐND TP và Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP): cơ cấu 4 người.

Lựa chọn, giới thiệu nhân sự từ các đơn vị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP, các Ban của HĐND TP, số lượng 1 người.

Lãnh đạo UBND TP (Gồm các Phó Chủ tịch UBND TP), số lượng 5 người.

Lựa chọn, giới thiệu nhân sự từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố Hà Nội là 3 người (trong đó quân đội 2, công an 1)

Về Lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP, số lượng 5 người.

Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, trực thuộc TP (gồm nhân sự từ Đảng ủy các cơ quan)

Đảng Thành phố; Đảng ủy UBND TP (hoạt động chuyên trách); Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội; Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội), số lượng từ 1-2 người.

Khối các cơ quan chuyên môn, ban ngành, tổ chức hành chính của Thành phố: Phân bổ theo đầu mối với tổng số lượng từ 10 đến 13 người, gồm 3 nhóm: Nhóm cơ quan tham mưu, tổng hợp, hành chính, kinh tế - tài chính (số lượng 5-6 người); Nhóm cơ quan thuộc lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị, nông nghiệp và môi trường (số lượng 2-3 người); Nhóm cơ quan thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội (Số lượng 3-4 người).

Khối các cơ quan nội chính (Thanh tra Thành phố; Sở Tư pháp; TAND TP Hà Nội; VKSND TP Hà Nội), số lượng 3-4 người.

Các cơ quan nghiên cứu, báo chí, tuyên truyền, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp TP, số lượng 1-2 người.

Đảng bộ xã, phường trực thuộc, lựa chọn, giới thiệu từ 22 đến 28 người.