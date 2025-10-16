Danh sách 75 nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa mới 16/10/2025 20:51

(PLO)- Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu cao nhất, 99,27%.

Chiều 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đã bầu 75 thành viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII là 75 người.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách giới thiệu 86 người để bầu ra 75 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có hai Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVII tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, gồm: Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khoá XVII; ông Trần Sỹ Thanh - Phó Bí thư Thành ủy khoá XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cùng tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, còn có một số Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII, gồm:

Ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch UBND TP; ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP; ông Hà Minh Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội khoá XVII;

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP; ông Đỗ Anh Tuấn - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội khoá XVII; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP;

Ông Nguyễn Doãn Toản - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội khoá XVII; bà Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII.

Theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ có 17 người; Thường trực Thành uỷ 5 người gồm Bí thư và 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ ra mắt đại hội vào ngày mai, 17-10. Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII sẽ có bài phát biểu trước Đại hội.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2025-2030: