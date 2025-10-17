Cam kết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá mới tại lễ ra mắt 17/10/2025 16:24

(PLO)- Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cam kết giữ vững đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp lãnh đạo, phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, làm việc hết mình vì Đảng và Nhân dân.

Chiều 17-10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 thành viên đã ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ra tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu.

“Trước Đại hội, trước Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, xin hứa luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách lãnh đạo. Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức làm việc vì kỷ luật, vì lợi ích chung của Đảng và Nhân dân” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII sẽ gương mẫu, tiên phong trong công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thực chất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII, cũng như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Kết thúc bài phát biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII sẽ nỗ lực hết mình, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.