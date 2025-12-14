Đến năm 2050, Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển đặc sắc của Đông Nam Á 14/12/2025 14:33

(PLO)- Đó là mục tiêu được nêu trong bản dự thảo Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được trình Ban Thường vụ Thành ủy họp cho ý kiến vào sáng nay 14-12.

Ngày 14-12, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp thông qua Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Lê Quang Tùng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: CTV

Phải là đô thị đáng sống

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, lần này TP làm quy hoạch là cho TP mới với không gian phát triển, tầm nhìn, định hướng, cơ hội và kèm theo thách thức không nhỏ. Đồng thời, khẳng định quan điểm ngay từ đầu khi làm quy hoạch này là quy hoạch tích hợp, chứ không phải quy hoạch cộng gộp của ba địa phương cũ trước đây.

Bí thư Thành ủy cho biết, Ban Thường vụ cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo bước đầu, lần đầu báo cáo Thường vụ.

Ông đề nghị trong quy hoạch này phải tính toán vấn đề đất đai, nhất là đất nông nghiệp, chỗ nào, khu vực nào không hiệu quả phải tính toán khác chứ giữ nguyên mà không tăng trưởng được thì không đạt mục tiêu. Cạnh đó, nghiên cứu cơ chế đặc thù của một số TP trực thuộc trung ương khác để áp dụng cho TP.

Về kịch bản tăng trưởng, Bí thư Cần Thơ đề nghị khi báo cáo trung ương không đưa ra phương án 1 vì là phương án đi giật lùi, phương án cơ sở là phương án 2 và phương án phấn đấu là phương án 3. Các phương án phải có kịch bản cụ thể.

Bí thư Lê Quang Tùng lấy ví dụ với TP Hải Phòng, năm 2024, quy mô nền kinh tế của địa phương này là 18 tỉ USD đã có, nhưng đến năm 2025, quy mô nền kinh tế của Hải Phòng là 30 tỉ USD và nhấn mạnh “để có được quy mô biến chuyển trong một năm như thế người ta phải chuẩn bị từ 5-10 năm”.

“Tức là cơ hội nó có thể đến với chúng ta nếu chúng ta chuẩn bị tốt ngay từ đầu nhiệm kỳ, mời gọi được các nhà đầu tư, làm quy hoạch thật tốt thì cơ hội chúng ta có thể có đạt tốc độ tăng trưởng cao. Tất cả các sở ban ngành, địa phương phải nắm vững quy hoạch, phải thực sự sôi nổi, thực sự vì mục tiêu tăng trưởng chung” – Bí thư Cần Thơ nhấn mạnh.

Quy hoạch mới phân Cần Thơ thành 5 vùng kinh tế, xã hội.

Về không gian phát triển, các ý kiến cơ bản là thống nhất với không gian TP chia năm vùng. Năm vùng này dựa trên các yếu tố rất quan trọng là các tiềm năng, lợi thế của các vùng và quy hoạch giao thông, đặc biệt là các quy hoạch hạ tầng kết nối. Bí thư Tùng đề nghị các các đại biểu cân nhắc mà thấy hợp lý thì ủng hộ phương án năm vùng này.

Cũng theo Bí thư Cần Thơ, về phương án phát triển đô thị, hiện nay TP đã đạt 47%, phấn đấu đến năm 2030 là 53%. Ông đề nghị tính toán thêm về chỉ tiêu này, vì 6% không hề khó nhưng phải đặt mục tiêu này gắn với chất lượng đô thị đáng sống. Không thể như hiện nay, tắc đường, vỉa hè không, cây xanh không, công viên không, thậm chí là đô thị vùng nhưng nhà hát Tây Đô thì nhỏ, khu thể thao xuống cấp, không ai đến, không ai thi đấu…

Do đó, phải tính toán từ những việc như quy hoạch xử lý rác thải, xử lý nước thải sinh hoạt, nước sạch, hay cả nghĩa trang… phải thực sự là đô thị đáng sống, đảm bảo các điều kiện sống tốt nhất cho người dân.

Về điều chỉnh khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vui chơi, giải trí, Bí thư Cần Thơ đề nghị các đại biểu tư duy thêm giúp cho UBND TP.

Bí thư Lê Quang Tùng cũng bày tỏ sự trăn trở với khu hành chính cũ ở Vị Thanh bỏ không, nhìn vào rất ảm đạm nên phải tính toán có khu công nghiệp công nghệ cao, thậm chí khu công nghiệp, nhà máy để người dân về đó sinh sống làm việc, thậm chí xây cả khu vui chơi giải trí, sân golf ở đó…

Tăng trưởng từ 10 – 10,5%

Theo dự thảo Quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, TP Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, là trung tâm động lực của Đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò hạt nhân liên kết và điều phối phát triển toàn vùng, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, công nghệ chiến lược, công nghệ số, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục, đào tạo, y tế chuyên sâu, trung tâm khởi nghiệp, từng bước trở thành đô thị sông - biển hiện đại, thông minh và giàu bản sắc…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: CTV

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10-10,5%/năm trở lên. GRDP/người năm 2030 đạt 8.500 USD/người (theo giá hiện hành). Tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 15%; phấn đấu đến năm 2030 ước đạt 57.000 tỉ đồng. Đến năm 2030, tỉ lệ đô thị hóa tối thiểu 50%. Dân số trung bình đến năm 2030 là 3.335.000 dân. Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm…

Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển đặc sắc của Đông Nam Á, là “Cửa ngõ Mekong xanh - thông minh - giàu bản sắc”, trung tâm năng lượng, logistics sông - biển và dịch vụ đô thị cao cấp của tiểu vùng, công nghiệp xanh - tuần hoàn, dẫn dắt chuỗi giá trị nông nghiệp phát thải thấp; xã hội tri thức, văn minh, người dân có chất lượng sống cao, môi trường an toàn, hạ tầng hiện đại, kết nối thông minh và bền vững.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có ý kiến cụ thể về quan điểm, các chỉ tiêu, các đột phá, kịch bản tăng trưởng, lựa chọn phát triển không gian vùng, và nhiều các ý kiến khác…