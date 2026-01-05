Hà Nội luân chuyển cán bộ để khắc phục tình trạng tư duy sơ cứng, trì trệ 05/01/2026 17:31

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định việc liên tục luân chuyển cán bộ từ các cơ quan tham mưu và cơ sở cũng như ngược lại nhằm đào tạo cán bộ bài bản, khắc phục tình trạng tư duy sơ cứng, trì trệ, giúp tạo nguồn cán bộ lâu dài cho Thủ đô.

Chiều 5-1, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo thuộc HĐND và UBND TP Hà Nội.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết thời gian qua, TP Hà Nội liên tục tổ chức các lớp đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ. Việc đưa cán bộ từ các cơ quan tham mưu về trực tiếp chỉ đạo tại các địa phương và ngược lại, rút cán bộ có kinh nghiệm thực tế từ cơ sở lên bộ máy Thành phố là để hình thành một vòng tuần hoàn đào tạo cán bộ bài bản.

“Quá trình này giúp cán bộ không bị xơ cứng về tư duy, tránh được tình trạng trì trệ và hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng thông qua điều hành trực tiếp tại cơ sở, đảm bảo đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đồng thời cũng là đào tạo nguồn cán bộ lâu dài cho thành phố”, bà Hà nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, việc kịp thời kiện toàn các vị trí lãnh đạo Thường trực HĐND và Ủy viên UBND tại kỳ họp này không chỉ nhằm đảm bảo tính liên tục, thông suốt cho bộ máy, mà còn là minh chứng cho kết quả của một quá trình rèn luyện, phấn đấu và ghi nhận những cố gắng của cán bộ.

Lãnh đạo HĐND - UBND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng những nhân sự vừa được HĐND TP Hà Nội kiện toàn vào các chức danh lãnh đạo thuộc HĐND và UBND TP Hà Nội. Ảnh: VT

“Những nhân sự được giới thiệu hôm nay là những đồng chí đã được đào tạo, rèn luyện qua nhiều lĩnh vực, được quy hoạch và có đủ tố chất để đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố trong giai đoạn phát triển mới”, bà Hà nhấn mạnh.

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026;

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hợp Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua các Nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2021-2026; cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội; Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở VH&TT; Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Nam, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội – người vừa được điều động, phân công về làm Bí thư Đảng uỷ phường Ngọc Hà.

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội - người vừa được phân công, giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội.