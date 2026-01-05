Lấn làn khẩn cấp né kẹt xe trên cao tốc, tài xế xe tải không thoát camera 05/01/2026 17:29

(PLO)- Lái xe tải lấn làn khẩn cấp trên cao tốc để né kẹt xe nhưng camera phía sau đã quay lại toàn bộ.

Ngày 5-1, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, thông qua phản ánh của người dân về ô tô lấn làn khẩn cấp trên cao tốc gửi đến Cục trưởng Cục CSGT, đơn vị đã kịp thời chỉ đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6 tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trường hình ảnh quá rõ, tài xế lấn làn khẩn cấp để né kẹt xe đã ký vào biên bản vi phạm.

Cụ thể vụ việc xảy ra vào hồi 17h ngày 3-1, tại Km98 tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đoạn qua xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, xe đông lạnh mang biển số tỉnh Khánh Hòa đã chạy vào làn dừng khẩn cấp theo hướng Lâm Đồng – TP.HCM. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông và được camera hành trình phía sau ghi lại rõ nét.

Qua xác minh của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 xác định người điều khiển phương tiện là NLTH (35 tuổi, trú phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa). Qua hình ảnh rõ nét, phản ánh đầy đủ diễn biến vi phạm, tài xế H. đã ký xác nhận, thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm d, khoản 5, Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm Giấy phép lái xe đối với tài xế vi phạm.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không có sự cố, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.