Đặc khu Phú Quý hết xăng dầu do thời tiết xấu 05/01/2026 16:46

Chiều 5-1, trao đổi với PV, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc các cây xăng dầu trên đảo thông báo tạm ngưng cung cấp, bán xăng dầu là có thật.

Cả ba cây xăng đều thông báo tạm dừng bán xăng dầu.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết nguyên liệu đã sắp có trở lại và khi nào làm xong thủ tục sẽ cung cấp ngay.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cả ba trạm kinh doanh xăng dầu trên đảo Phú Quý đồng loạt thông báo hết xăng, tạm ngừng bán.

Nhiều người dân trên đảo cho biết trong điều kiện thời tiết bình thường, ba trạm xăng dầu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, đi lại và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, vào mùa biển động, nguồn cung cấp thường bị gián đoạn do tàu không thể vận chuyển nhiên liệu ra đảo.

Theo đại diện UBND đặc khu Phú Quý, tàu vận tải đã vào đất liền để lấy xăng dầu nhưng do biển động mạnh nên chưa thể quay trở lại đảo. Trước tình hình này, UBND đặc khu đề nghị người dân yên tâm, theo dõi thông tin chính thức từ chính quyền, đồng thời sử dụng nhiên liệu tiết kiệm trong thời gian chờ tàu tiếp nhiên liệu cập đảo khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Người dân đảo Phú Quý xếp hàng chờ đổ xăng.

Được biết, để vận chuyển xăng dầu phải dùng tàu vận tải chuyên dụng. Tuy nhiên những tàu chuyên dụng ở địa phương đều có công suất nhỏ nên khi gặp thời tiết xấu các tàu trên chưa thể xuất bến.

Theo dự báo thời tiết khu vực biển Lâm Đồng từ 16 giờ ngày 4-1 đến 16 giờ ngày 5-1, khu vực ven bờ có gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6; sóng biển cao trung bình 1-3 m. Biển động.

Khu vực ngoài khơi có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao trung bình 3-5m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.