Hàng ngàn người căng mình gia cố đê chống lũ ở Bắc Ninh trong đêm 09/10/2025 09:57

Sáng 9-10, tại đê Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, nước vẫn dâng, lực lượng chức năng tiếp tục gia cố đê, ngăn nước không tràn vào phía bên trong để bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân.

Hình ảnh các lực lượng chức năng cùng người dân gia cố đê

﻿tại khu vực đê Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó vào đêm ngày 8-10, hàng nghìn người dân cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương gia cố tuyến đê Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) nhằm ứng phó với tình trạng nước sông Cầu dâng cao.

Lực lượng quân đội triển khai dọc tuyến đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh)

﻿để gia cố đê khi nước sông Cầu lên.

Người dân hỗ trợ, chung tay cùng lực lượng chức năng gia cố đê Đẩu Hàn.

Một đoạn đê được gia cố.

Các phương tiện đã bị cấm di chuyển qua đây để bảo đảm an toàn.

Những tuyến đê xung yếu được lực lượng chức năng đắp cao, chắc chắn.

Trước tình hình mực nước sông Cầu có nguy cơ tràn bờ, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã được huy động khẩn cấp. Hàng nghìn người dân đã tình nguyện tham gia gia cố đê. Không khí khẩn trương bao trùm toàn khu vực, với quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng 2.000 người dân đang sinh sống trong vùng.

Theo UBND phường Kinh Bắc, từ 7 giờ sáng ngày 7-10, khoảng 600 người gồm các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã bắt đầu triển khai đắp 600m đê bằng bao tải cát kết hợp bạt chắn sóng.

Đến 8h sáng ngày 8-10, công tác gia cố tiếp tục được mở rộng với thêm 2.500 bao tải cát và 600m bạt chắn sóng được sử dụng.

Trong ngày 8-10, Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 12) đóng quân tại Lạng Giang (Bắc Ninh) đã điều động lực lượng tăng cường hỗ trợ người dân đắp đê, ngăn chặn nguy cơ tràn lũ. Bên cạnh lực lượng vũ trang, nhiều người dân, giáo viên địa phương cũng tích cực tham gia.

Ông Nguyễn Hữu Tầu, Trưởng khu phố Đẩu Hàn, cho biết đến thời điểm hiện tại, tuyến đê bối đã được gia cố với cao trình vượt mức đỉnh lũ dự báo trên sông Cầu tại khu vực Đáp Cầu.

Ngoài nguồn kinh phí do phường hỗ trợ để mua bạt, bao tải và cát, nhiều hộ dân địa phương cũng đã tự nguyện đóng góp kinh phí để mua bánh mì, nước uống, dây buộc bao tải cát, găng tay… nhằm phục vụ công tác phòng chống lũ lụt.

Tại xã Hợp Thịnh, đê tả Cầu là tuyến đê vô cùng quan trọng, có vai trò bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản không chỉ riêng xã mà còn các xã, khu công nghiệp lân cận. Nếu xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống Nhân dân.

Theo người dân địa phương, mực nước sông Cầu năm nay cao hơn so với thời điểm xảy ra cơn bão lịch sử Yagi năm ngoái. Xã đã huy động lực lượng đắp đê chống tràn tại một số vị trí trên đê tả Cầu đoạn qua thôn Hương Ninh và Đa Hội.

Trước tình huống cấp bách, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 (Bộ Tư lệnh Pháo binh) đã có mặt kịp thời cùng Nhân dân, công an, dân quân tự vệ tập trung gia cố, tôn cao mặt đê.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Khương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 675, cho biết nhận được thông tin từ địa phương cần tăng cường lực lượng đắp đê chống tràn, đơn vị đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ về thực địa. "Chúng tôi chia thành các tổ, mang theo dụng cụ phối hợp cùng địa phương khẩn trương đắp đê"- Thượng tá Khương thông tin.

Tối 8-10, đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) do Cục trưởng Phạm Đức Luận dẫn đầu đã đến Bắc Ninh kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và hệ thống đê điều trên địa bàn.

Mặc dù mưa bão đã giảm, mực nước trên các sông như sông Cầu, sông Thương, sông Đuống vẫn ở mức cao, đe dọa an toàn đê điều. Nhiều tuyến đê xuất hiện điểm xung yếu, tràn, sạt lở nghiêm trọng.

Cục trưởng Phạm Đức Luận và Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi động viên các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia chống lũ tại xã Hợp Thịnh.

Tại xã Phúc Hòa, đê hữu Thương bị tràn 850m, phải khẩn trương đắp bao đất trong đêm. Một số đê bối như Phú Khê, Mỹ Hà, Đồng Chản bị vỡ từ 10–70m, buộc sơ tán 500 hộ dân. Nhiều điểm đê hữu Cầu và tả Thương bị rò rỉ, lún sụt, đã được xử lý tạm thời.

Một số trạm bơm, công trình thủy lợi bị ngập, không thể vận hành như trạm Dương Đức, Cống Trạng, cống tiêu Phù Khê…

Hình ảnh nước lũ tại Bắc Ninh chiều qua.

Cục trưởng Phạm Đức Luận yêu cầu Bắc Ninh huy động tối đa lực lượng tại chỗ, theo dõi sát các tuyến đê chính, đặc biệt là đoạn đê sông Cầu qua Hợp Thịnh, Xuân Cẩm; tổ chức tuần tra 24/24, sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết. Ông nhấn mạnh thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Sáng 9-10, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra thực địa tại Hợp Thịnh và Xuân Cẩm.