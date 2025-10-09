Nóng hôm nay: Thủ tướng thị sát vùng lũ Thái Nguyên, quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ cho 4 tỉnh 09/10/2025 06:00

Nóng hôm nay: Ngày 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát tình hình mưa lũ tại Thái Nguyên, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn cho người dân. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Tại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.