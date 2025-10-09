Video Tin Tức

Nóng hôm nay: Thủ tướng thị sát vùng lũ Thái Nguyên, quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ cho 4 tỉnh

(PLO)- Nóng hôm nay 9-10 cập nhật các thông tin nổi bật: Thủ tướng thăm các vùng bị mưa lũ, ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho 4 địa phương; Sập cổng chào vào cao nguyên đá Đồng Văn;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
Nóng hôm nay: Thủ tướng thị sát vùng lũ Thái Nguyên, quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ cho 4 tỉnh

Nóng hôm nay: Ngày 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát tình hình mưa lũ tại Thái Nguyên, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn cho người dân. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Tại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

EKIP NÓNG HÔM NAY
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Nóng hôm nay #tin tức thời sự nóng hôm nay #mưa lũ tại Thái Nguyên #Thủ tướng Phạm Minh Chính #chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ #hỗ trợ khẩn cấp #sập cổng chào #cao nguyên đá Đồng Văn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm